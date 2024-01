Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου θα γίνουν γνωστές οι υποψηφιότητες των 94ων βραβείων Οσκαρ που θα απονεμηθούν την Κυριακή 10 Μαρτίου στο Λος Αντζελες. Εκτός από το «Poor things» του Γιώργου Λάνθιμου, τον «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν, την «Barbie» της Γκρέτα Γκέργουιγκ και την «Ανατομία μιας πτώσης» της Ζιστίν Τριέ, μία από τις ταινίες που όλα δείχνουν ότι δεν θα λείπουν από τις υποψηφιότητες είναι «Τα παιδιά του χειμώνα» (The holdovers) του «δικού» μας Αλεξάντερ Πέιν («Πλαγίως», «Νεμπράσκα»).

Η ταινία που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον τόσο λόγω του πρωτότυπου θέματός της (τρεις άνθρωποι κλεισμένοι σε ένα κολέγιο κατά τη διάρκεια μιας χριστουγεννιάτικης περιόδου στις αρχές των seventies) όσο και της θαυμάσιας, σκηνοθετικά, απόδοσής του, θα φέρει (μάλλον) τον Πολ Τζιαμάτι και την Ντα ‘Βιν Τζόι Ράντολφ στους υποψηφίους. Ισως και τον ίδιο τον Πέιν. Τα «Παιδιά του χειμώνα» θα είναι μια από τις τελευταίες μεγάλες αμερικανικές ταινίες τού (και) κινηματογραφικά «δύσκολου» 2023 που θα δούμε στην Ελλάδα.

Εκεί που το Χόλιγουντ φαινόταν να ανακάμπτει από τα δεινά της πανδημίας COVID-19, άλλου τύπου προβλήματα προέκυψαν το 2023 με την απεργία της Ενωσης Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) και του Σωματείου Ηθοποιών (SAG-AFTRA) να φέρνουν τα πάνω κάτω στο σύστημα. Ωστόσο, τώρα που το 2024 είναι κοντά μας, τα προβλήματα φαίνεται ότι έχουν ξεπεραστεί και πολλές ταινίες «μεγάλων προσδοκιών» είναι προγραμματισμένες για διανομή στις αίθουσες, με την ευχή βέβαια ότι δεν θα υπάρξει κάποιος καινούργιος αστάθμητος παράγοντας που θα προκαλέσει νέες αναταραχές.

Κορυφαίοι δημιουργοί

Το 2024 υπόσχεται όντως πολλά πράγματα, με κορυφαίους, αναγνωρισμένους δημιουργούς να επανέρχονται στις επάλξεις. Σκηνοθέτες διαφορετικών γενεών, από τον Φράνσις Κόπολα με τη «Megalopolis», ως τον Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ με το «The shrouds» και από τον Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν Χο («Παράσιτα») στην πρώτη αμερικανική ταινία του, «Mickey 17», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον ως τον Γερμανό Εντουαρντ Μπέργκερ που μετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» παρουσιάζει το «Conclave», όπου πρωταγωνιστεί ο Ρέιφ Φάινς. Ο Φάινς θυμίζουμε ότι θα είναι και ο τελευταίος κινηματογραφικός Οδυσσέας στην ταινία «Το ταξίδι» του Ουμπέρτο Παζολίνι στην οποία την Πηνελόπη υποδύεται η Ζιλιέτ Μπινός. Από το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον της κινηματογραφικής χρονιάς δεν απουσιάζει ένας άλλος, ο γνωστός ιταλός δημιουργός, ο Πάολο Σορεντίνο της «Τέλειας ομορφιάς» που έχει έτοιμη την «Παρθενόπη» με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Ολντμαν.

Σίκουελ και ριμέικ

Είναι προφανές ότι το Χόλιγουντ ποντάρει υπερβολικά πια στους αναγνωρίσιμους ήρωες ή στους γνωστούς τίτλους ταινιών που έχουν ήδη γράψει κινηματογραφική Ιστορία (κάτι όμως που ίσως δηλώνει αδυναμία στην εύρεση νέων, φρέσκων ιδεών). Στις έτοιμες ταινίες υπάρχει το δεύτερο μέρος του σχετικά πρόσφατου «Dune» σε σκηνοθεσία Ντενίς Βιλνέβ, μέσω του οποίου θα ολοκληρωθεί ο κύκλος της μεταφοράς του cult μυθιστορήματος του Φρανκ Χέρμπερτ.

Ομως σε κάποιες περιπτώσεις οι επιστροφές αυτές έχουν τις ρίζες τους στο βαθύ παρελθόν, καθώς οι πρώτες ταινίες των οποίων αποτελούν συνέχειες δεν είναι πρόσφατες αλλά μετρούν πίσω τους πάνω από 40 χρόνια. Παράδειγμα ο «Σκαθαροζούμης 2» του Τιμ Μπάρτον, ο οποίος είχε γυρίσει τον «Σκαθαροζούμη» το… 1988. Στη νέα ταινία ο σκηνοθέτης συναντά και πάλι τον Μάικλ Κίτον στον ρόλο του τίτλου, ενώ ρόλους έχουν επίσης η Γουινόνα Ράιντερ και η Κάθριν Ο’ Χάρα, που κι αυτές έπαιζαν στην πρώτη ταινία. Hρωας του παρελθόντος όμως, και μάλιστα με τρομερή κινηματογραφική ιστορία, είναι και ο «Νοσφεράτου» που επιστρέφει και αυτός διά χειρός Ρόμπερτ Εγγερς (Ολόγραμμα για τον βασιλιά) με τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ στον κεντρικό ρόλο.

Η πιο δυναμική επιστροφή όμως αναμένεται να είναι του εξαιρετικά δημοφιλούς Τζόκερ, έτσι όπως τον απέδωσε (και κέρδισε για αυτό το Οσκαρ) ο Χοακίν Φίνιξ το 2019. Το «Joker: Folie à Deux» και πάλι με σκηνοθέτη τον Τοντ Φίλιπς και με συμπρωταγωνίστρια του Φίνιξ τη Lady Gaga, ίσως είναι η ταινία που θα τραβήξει την προσοχή των περισσοτέρων καθώς ο «Joker» υπήρξε φαινόμενο σε εισπράξεις.

Από την πλευρά του, μετά τον «Ναπολέοντα» που δεν τα πήγε και τόσο καλά στα ταμεία, ο βετεράνος πλέον Βρετανός Ρίντλεϊ Σκοτ επιστρέφει με κάτι επίσης γνωστό και συνδεδεμένο άμεσα με τη δική του καριέρα: τον «Μονομάχο» που πριν από παραπάνω από 20 χρόνια κέρδισε το Οσκαρ καλύτερης ταινίας και άλλα. Στο «Gladiator 2» πρωταγωνιστεί ο Πολ Μεσκάλ (Aftersun), δίπλα στον Ντένζελ Ουάσιγκτον και την Κόνι Νίλσεν που είχε παίξει στην πρώτη ταινία. Ισως αυτή να είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες στη λίστα των πολλών «συνεχειών» που αναμένονται μέσα στο νέο έτος.

Eνδεικτικά επιστρέφουν επίσης ο κόσμος του Mad Max με το «Furiosa: A Mad Max Saga», πάντα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζορτζ Μίλερ που «γέννησε» τον ήρωα στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο Spider Man με το «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» των Χοακίμ Ντος Σάντος, Κεμπ Πάουερς και Τζάστιν Κ. Τόμσον αλλά και ο Αρχοντας των δαχτυλιδιών με την ταινία κινουμένων σχεδίων «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» του Κένζι Καμιγιάμα.

Εξάρχου, Σμαραγδής, Λάνθιμος

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό στοιχείο, τo «Animal», η βραβευμένη με τον περυσινό Χρυσό Αλέξανδρο δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Σοφίας Εξάρχου, είναι προγραμματισμένη για προβολή στις αίθουσες αρχές του έτους, ενώ μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών, το ιστορικό δράμα «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, γυρίζεται ήδη, έχοντας ξεπεράσει πολλά εμπόδια. Ομως τελικά, εκ των πραγμάτων, τα βλέμματα πολλών θα πρέπει να είναι ήδη στραμμένα προς την πλευρά του «Kinds of kindness», της αμέσως επόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία είναι ήδη έτοιμη και στο καστ της, εκτός άλλων, έχει τους Εμα Στόουν και Γουίλεμ Νταφόε.