Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι κατέστρεψε στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. που εκτοξεύτηκε από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε από εδάφη της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καταρρίφθηκε σε νόμιμη άμυνα από το (αντιτορπιλικό) USS Laboon στα διεθνή ύδατα στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά σε αρκετά εμπορικά πλοία. Δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα ή ζημιές», δήλωσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή (Centcom) στην πλατφόρμα Χ.

On the Jan. 6, at approximately 9:30 a.m. (Sanaa time), an unmanned aerial vehicle launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen was shot down in self-defense by USS LABOON (DDG 59) in international waters of the Southern Red Sea in the vicinity of multiple… pic.twitter.com/fT00nlH0hk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2024