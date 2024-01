«Πάγωσαν» οι Δανοί από την παραίτηση της βασίλισσας Μαργαρίτας την παραμονή των Χριστουγέννων. Η 83χρονη βασίλισσα χρησιμοποίησε την ετήσια πρωτοχρονιάτικη ομιλία της για να ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί στις 14 Ιανουαρίου, την 52η επέτειο από την άνοδό της στο θρόνο της χώρας.

Ενώ η μονάρχης επιβεβαίωσε ότι το στέμμα θα περάσει, όπως αναμενόταν, στον πρωτότοκο γιο της, τον 55χρονο πρίγκιπα Φρέντερικ, οι πολίτες της χώρας αντέδρασαν έντονα στα απρόσμενα νέα.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με μερικές από τις σοκαριστικές αντιδράσεις του κοινού, που αμέσως έγιναν viral. «Ένα μικρό κλιπ με μέλη του δανέζικου κόσμου κατά τη διάρκεια της ομιλίας της βασίλισσας Μαργκρέτε», έγραψε η royal blogger ChristinsQueens στο X (πρώην Twitter) την ημέρα της Πρωτοχρονιάς.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει προβληθεί πάνω από 300.000 φορές στο Διαδίκτυο, πολλές παρέες που γιόρταζαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είχαν κάμερες που βιντεοσκοπούσαν ενώ παρακολουθούσαν την εορταστική ομιλία της βασίλισσας στη δανική τηλεόραση.

Η έκπληξη στα μάτια τους ήταν η επιτομή του πόσο απρόσμενη ήταν η είδηση. Μάλιστα, διακρίνεται μια νεαρή γυναίκα να ξεσπά σε κλάματα. «Τι;» ακούγεται μια μια ομάδα να φωνάζει ενώ βλέπει τηλεόραση, καθώς άλλοι νέοι μοιράζονταν βίντεο στο Snapchat με λεζάντες όπως «Όχι ,όχι, όχι, όχι» και «Όχι άλλη βασίλισσα».

Μια παιχνιδιάρικη ομάδα πέταξε κομφετί καθώς ένας νέος ούρλιαζε και τέσσερις νεαροί άνδρες σήκωσαν τα ποτήρια τους για να κάνουν πρόποση.

A little clip about members of the Danish Public during the speech of Queen Margrethe.

