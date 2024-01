H προηγούμενη ήταν μία καλή χρονιά για τις μουσικούς στη βρετανική βιομηχανία. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Βρετανικού Φωνογραφικού Ινστιτούτου (BPI), οι γυναικείες φωνές ξεχώρισαν και έμειναν για 31 συνεχείς εβδομάδες στην κορυφή της λίστας του βρετανικού chart, με επτά μάλιστα τραγούδια να βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις. Στη συνολική λίστα της κατάταξης οι γυναίκες ξεχώρισαν με τα singles καταλαμβάνοντας πάνω από 10 θέσεις στην πρώτη εικοσάδα.

Δέκα από αυτές τις εβδομάδες στο Νο 1 ανήκαν στη Μάιλι Σάιρους με την επιτυχία της «Flowers». Στη συντροφιά της κορυφής βρέθηκαν μαζί της οι Ντούα Λίπα, Ελι Γκούλντινγκ, Κένια Γκρέις, Μπίλι Αϊλις, Ντόγια Κατ, Ολίβια Ροντρίγκο και Τέιλορ Σουίφτ.

Επιπλέον, το 48,5% του συνόλου των τραγουδιών που έφτασαν στο Top 10 φέτος προήλθαν από γυναίκες, είτε ως σόλο κομμάτια είτε από συνεργασίες, γεγονός που καταγράφηκε ως το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών μουσικών στο Top 10 του αιώνα. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του BPI, που δημοσίευσε ο «Guardian» το 2023 ήταν η ένατη χρονιά ανάπτυξης για τη βρετανική μουσική βιομηχανία. Οι πωλήσεις και το streaming αυξήθηκαν κατά 10% που ισοδυναμεί με 182,8 εκατομμύρια άλμπουμ. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος το streaming κατέγραψε αύξηση 12,8% κάνοντας ρεκόρ με 179,6 δισ. ροές ήχου και ανοίγοντας νέα κατεύθυνση στον τρόπο ακρόασης της μουσικής.

Ωστόσο και τα παραδοσιακά μέσα όπως οι δίσκοι βινυλίου σημείωσαν αύξηση στις πωλήσεις τους. Τα τελευταία 16 χρόνια τα βινύλια ανεβαίνουν και κερδίζουν αγοραστικό κοινό σημειώνοντας για το 2023 αύξηση 11,8% με 6,1 εκατομμύρια αντίτυπα.

Οι πωλήσεις τους έφτασαν δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο από το 1990 και ο πίνακας κατάταξης των βινυλίων παρουσίασε επτά ολοκαίνουργια άλμπουμ, με το «1989» της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor’s Version) στο Νο 1. Ακολουθούν το «Hackney Diamonds» των Rolling Stones στο Νο 2, το «Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» της Λάνα Ντελ Ρέι στην τρίτη θέση, το «Speak Now» της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor’s Version) στην τέταρτη, το «The Ballad of Darren» των Blur» στο Νο7 και το «Guts» της Ολίβια Ροντρίγκο στο Νο 9. Μάλιστα το «Guts» της Ροντρίγκο αναδείχτηκε και σε ένα άλλο cult μέσο: ήταν η κασέτα με τις υψηλότερες πωλήσεις, πουλώντας σχεδόν 8.500 αντίτυπα κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας της.

ΕΦΗ ΦΑΛΙΔΑ