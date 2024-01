Στις φλόγες έχει παραδοθεί ένα επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Τόκιο με την επιχείρηση της πυροσβεστικής να είναι σε εξέλιξη.

Οι 367 επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση έχουν εγκαταλείψει το αεροσκάφος.

Όπως αναφέρουν οι Japan Times, ένα αεροπλάνο της Japan Airlines έπιασε φωτιά στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης στο αεροδρόμιο Haneda το βράδυ της Τρίτης.

Horrific video of Japan Airlines plane in flames on runway at Tokyo’s Haneda Airport. Preliminary reports from Tokyo media indicate that it collided with another plane pic.twitter.com/MkQfLoNx0s

