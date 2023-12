Στην Πράγα το πένθος είναι βαρύ μετά το μακελειό με τους 14 νεκρούς, ενώ οι Αρχές της Τσεχίας βρίσκονται σε εγρήγορση για τον εντοπισμό τυχόν θαυμαστών του μακελάρη που ίσως θελήσουν να τον μιμηθούν και να προκαλέσουν ακόμη ένα αιματοκύλισμα.

Ο 24χρονος φοιτητής άνοιξε πυρ στη Σχολή Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου την Πέμπτη, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ένα άλλο άτομο πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο.

Το γεγονός ότι η Αρχές φοβούνται ότι μπορεί να προκύψει νέα χτύπημα επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας Βιτ Ρακούσαν, κατά την ανακοίνωση των μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει η χώρα για την περίοδο των Χριστουγέννων. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τέσσερα άτομα είτε επειδή απείλησαν ότι θα αντιγράψουν την επίθεση είτε γιατί την ενέκριναν, γράφει ο Guardian.

Μάλιστα, ένας από αυτούς παραδέχθηκε ότι εμπνεύστηκε από τον μακελάρη και ήθελε να αγοράσει όπλο προκειμένου να σκοτώσει. «Στις 11:30 χθες ο άνδρας μας είπε ότι εμπνεύστηκε από τον δράστη, ότι ήθελε να αγοράσει όπλο και επίσης να σκοτώσει. Μετά από λίγες ώρες αναγνωρίστηκε και συνελήφθη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία της Τσεχίας.

Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον μακελάρη της Πράγας. «Μοναχικός λύκος», ανασφαλής και λάτρης των όπλων χαρακτηρίζεται από τις Αρχές ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έστειλε μήνυμα στη φίλη του, για να της πει ότι θα αυτοκτονήσει, με αποτέλεσμα να ελέγχεται το αν έπαιξε και αυτή κάποιο ρόλο στην επίθεση, γεγονός που δημιουργεί φόβους.

Σύμφωνα με τις Αρχέςm ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος», δεν είχε ποινικό μητρώο και είχε άδεια οπλοχρησίας. Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως έναν εσωστρεφή «σπασίκλα» που γοητευόταν από τα όπλα και μισούσε τον κόσμο. Ο δράστης, ο οποίος ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την Πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα.

Ο νεαρός φαίνεται να είχε εμπνευστεί το μακελειό από παρόμοια επίθεση που είχε πραγματοποιήσει μια 14χρονη στη Ρωσία. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι David. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία. Η Αλίνα Αφανασκίνα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε μεταξύ άλλων σε μήνυμά του στο Telegram.

Οι Αρχές πιστεύουν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς και έναν άλλο άνδρα και τη δύο μηνών κόρη του στις 15 Δεκεμβρίου. Η τσεχική αστυνομία, που ερευνά το σπίτι του, επιβεβαίωσε ότι ένα όπλο που βρέθηκε στο κατάλυμα χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσει τον πατέρα και το μωρό του, γράφει η Daily Mail.

‼️The moment when a student #DavidKozak goes to the roof and opens fire. #Prague #CzechRepublic #CharlesUniversity #shooting pic.twitter.com/sttJBRZYzq

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 21, 2023