Στο πένθος έχει βυθιστεί η Τσεχία από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, όταν ο 24χονος Ντέιβιντ Κόζακ άνοιξε πυρ, σκότωσε 13 άτομα, τραυμάτισε άλλα 25 άτομα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Οι τοπικές Αρχές αρχικά έκαναν λόγο για 15 νεκρούς, ωστόσο αργότερα αναθεώρησαν τον αριθμό και εξήγησαν ότι ο 15ος νεκρός είναι ο πατέρας του ενόπλου, τον οποίο φαίνεται ότι σκότωσε στο σπίτι του στην περιοχή Χοστούν, πριν ταξιδέψει στην Πράγα για να σκορπίσει τον θάνατο στη Σχολή Καλών Τεχνών.

Σήμερα, ο αριθμός των θυμάτων ανατιμήθηκε εκ νέου με την αστυνομία να ανακοινώνει πως οι νεκροί είναι 14, συμπεριλαμβανομένου του δράστη.

Η τσεχική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τους νεκρούς, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών, Βιτ Ράκουζαν, διευκρίνισε ότι τρεις από τους τραυματίες είναι αλλοδαποί.

Ολα τα θύματα σκοτώθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου του Πανεπιστημίου και ορισμένοι από τους νεκρούς ήταν συμφοιτητές του δράστη.

Καθώς περνούν οι ώρες, νεότερα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον μακελάρη της Πράγας, το προφίλ και τις κινήσεις του πριν από το μακελειό.

Ο 24χρονος Ντέιβιντ Κόζακ, περιγράφεται ως υπόδειγμα φοιτητή. Όσοι τον γνώριζαν τον περιγράφουν ως ένα εσωστρεφές άτομο, που είχε εμμονή με την ιστορία. Ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου και είχε ολοκληρώσει την προπτυχιακή του διατριβή για την πολωνική ιστορία του 19ου αιώνα.

Ο δράστης φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα όπλα και πως… μισούσε τον κόσμο.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας, εντοπίστηκαν στο κελάρι του σπιτιού του μία αυτοσχέδια βόμβα και το πτώμα του πατέρα του, τον οποίο δολοφόνησε πριν προχωρήσει στην αποτρόπαια πράξη του στο Πανεπιστήμιο της Πράγας.

Αστυνομική πηγή δήλωσε στη «La Stampa» ότι «ο αυτοσχέδιος μηχανισμός αποτελούνταν από κάνιστρα, πυρομαχικά, πυροτεχνικό υλικό και χημικές ουσίες».

«Το κελάρι έμοιαζε με καταφύγιο. Η φιάλη ήταν μεγάλη, είχε πολλά καλώδια συνδεδεμένα με αυτήν, που οδηγούσαν σε άλλον εξοπλισμό. Κατά τη γνώμη μου, περιείχε ένα σύστημα που θα προκαλούσε έκρηξη», δήλωσε επίσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης είχε άδειες για τη νόμιμη κατοχή οκτώ συνολικά όπλων, δύο εκ των οποίων ήταν μακρύκαννα όπλα.

Μάλιστα, στην επίθεση, που πραγματοποίησε, είχε μαζί του εκτός από όπλα και πυρομαχικά, με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να εξηγεί ότι «Αν η αστυνομία δεν είχε μπει εγκαίρως στο κτίριο, ο δράστης δεν θα ήταν νεκρός στην οροφή και θα υπήρχαν πολύ περισσότερα θύματα».

Ο 24χρονος φέρεται να «εμπνεύστηκε» το μακελειό από την επίθεση της Αλίνα Αφανασκίνα στη Ρωσία, η οποία είχε σκοτώσει έναν συμμαθητή της και είχε τραυματίσει άλλους πέντε πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

«Επιτρέψτε μου να συστηθώ, το όνομά μου είναι Ντέιβιντ. Θέλω να προχωρήσω σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο και ίσως σε αυτοκτονία, η Αλίνα Αφανασκίνα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά η Αλίνα δεν σκότωσε αρκετούς ανθρώπους, θα το διορθώσω», είχε γράψει ο 24χρονος, πριν λίγες ημέρες, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις του.

Και είχε προσθέσει: «Πάντα ήθελα να σκοτώνω, πίστευα ότι θα γινόμουν μανιακός στο μέλλον. Ήταν πιο επικερδές να κάνω μαζική επίθεση από κατά συρροήν. Κάθισα, περίμενα, ονειρεύτηκα».

Ο δράστης ανέβαζε για ημέρες μηνύματα μίσους και απελπισίας. «Όλοι με μισούν και θα συνεχίσουν να μισούν αλλά αυτό είναι αμοιβαίο» έγραψε στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ την επόμενη ημέρα ανέφερε ότι «είναι μια χάλια ημέρα και μια χάλια ζωή».

Στις 17 Δεκεμβρίου άφησε ένα ακόμα σοκαριστικό μήνυμα: «Μισώ τον κόσμο και θέλω να αφήσω όσο περισσότερο πόνο γίνεται».

Στις 19 Δεκεμβρίου έγραψε το τελευταίο του μήνυμα: «Έχω ένα βουητό στα αυτιά μου… σαν κάτι γ@μη@@νες πυγολαμπίδες. Ήθελα να βγάλω τα αυτιά μου».

Δύο ημέρες αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου εισέβαλε στη σχολή και σκόρπισε τον θάνατο.

Βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν τη φρίκη που έζησαν τα θύματα ενώ ο μακελάρης από ένα μπαλκόνι πυροβολούσε.

Οι τρομοκρατημένοι φοιτητές πηδούσαν από το παράθυρο και προσπαθούσαν να μπουν στον κάτω όροφο, την ώρα που εκτυλισσόταν το μακελειό στην Πράγα. Σε άλλο ντοκουμέντο που σοκάρει, φοιτητές είχαν βγει στο περβάζι της οροφής για να αποφύγουν τις σφαίρες του 24χρονου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μια κοπέλα δεν κατάφερε να κρατήσει την ισορροπία της στο περβάζι και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

