Ο χειμώνας έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις στρατιωτικές νίκες της Ρωσίας τόσο επί του Ναπολέοντα Βοναπάρτη όσο και απέναντι στη ναζιστική Γερμανία. Τώρα, η Ουκρανία μετά από δύο ολόκληρα χρόνια πολέμου φοβάται ότι το ίδιο θα συμβεί και στα δικά της στρατεύματα, όχι μόνο εξαιτίας των σκληρών καιρικών συνθηκών, αλλά και γιατί οι συνεχιζόμενες απώλειες στα πεδία των μαχών έχουν ρίξει το ηθικό τους στα τάρταρα, ενώ ο νέος πόλεμος στη Μέση Ανατολή καθυστερεί ακόμα περισσότερο την πολύ αναγκαία παράδοση οπλισμού.

«Στο τέλος του περασμένου χρόνου και στην αρχή του τρέχοντος έτους, υπήρχε μεγάλη ευφορία (για την πολυσυζητημένη εαρινή ουκρανική αντεπίθεση που δεν κατάφερε να διαπεράσει τη ρωσική στρατιωτική αποφασιστικότητα). Σήμερα έχουμε πάει στο άλλο άκρο, και νομίζω ότι θα δούμε πολλά πάνω και πολλά κάτω για αρκετό καιρό ακόμη», εκτίμησε στον Guardian ο Μπάρτος Τσιχότσκι, που τον περασμένο μήνα ολοκλήρωσε τέσσερα χρόνια ως πρεσβευτής της Πολωνίας στο Κίεβο.

Όσο η ουκρανική κούραση μεγαλώνει και ο χειμώνας πλησιάζει κουβαλώντας τις σίγουρες ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές ύψιστης σημασίας για τους στρατιώτες και τους πολίτες, τόσο εξανεμίζεται η ελπίδα που επικρατούσε πριν από 6 μήνες ότι το Κίεβο θα έδιωχνε τις δυνάμεις της Μόσχας από το Ντονμπάς και την Κριμαία. Γι’ αυτό, άλλωστε, και το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξάνονται οι φωνές που τάσσονται υπέρ της έναρξης διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός, με δεδομένο τον φόβο ότι ένα τέτοιο ρίσκο θα ωφελήσει αποκλειστικά και μόνο τη Ρωσία και ουδόλως την Ουκρανία.

