Οι συνεχείς τραυματισμοί και το αντικειμενικό πρόβλημα που υπάρχει πλέον ποσοτικά στο ρόστερ του Ολυμπιακού, έχουν βγάλει στην αγορά τους ανθρώπους των Πειραιωτών οι οποίοι εδώ και λίγα 24ωρα σκανάρουν την αγορά, προκειμένου να πετύχουν την ενίσχυση της ομάδας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας όπως αποκάλυψε και ο ίδιος μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης με το Μαρούσι έχει κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις στην διοίκηση και πλέον ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πατήσει το… κουμπί.

Ο στόχος είναι η απόκτηση ενός γκαρντ και ενός ψηλού, ο οποίος θα δώσει λύσεις τόσο στο «4» όσο και στο «5».

Και μπορεί για την θέση του ψηλού το όνομα του Φίλιπ Πετρούσεφ να είναι στο Νο1 της λίστας και αυτός που ακούγεται περισσότερο στα ερυθρόλευκα ρεπορτάζ, ωστόσο τα πράγματα για την θέση του γκαρντ είναι αρκετά περίπλοκα, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι να έρχεται να δώσει την δική του εκδοχή.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως τα ονόματα των Κάσιους Γουίνστον, Καιλ Άλμαν και Τάισον Κάρτερ πράγματι έχουν προταθεί στους ερυθρόλευκους, ωστόσο για την ώρα οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού συνεχίζουν το «ξεψάχνισμα» της αγορά προκειμένου να βρουν κάποια πιο ιδανική περίπτωση.

Ακόμη έχει παίξει τις τελευταίες μέρες το όνομα του Κέβιν Πάνγκος, που όμως έχει συμβόλαιο με την Αρμάνι. Και οι τρεις γκαρντ που έγραψε ο Ιταλός δεν αγωνίζονται στη Euroleague και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στη Euroleague από τον πρώτο γύρο.

Cassius Winston, Kyle Allman and Tyson Carter are 3 names offered to Olympiacos Piraeus. Oly is looking for a point guard but they don’t appear to be at the top of list at the moment, evaluations underway.#basketball #baloncesto #transfers #EuroLeague #Olympiacos #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 20, 2023