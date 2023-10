Δεκαεπτά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια πέρασαν σήμερα από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πολλά διεθνή και αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης.

Συνολικά 17 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα την Κυριακή από το πέρασμα της Ράφα, όπως αναφέρει το Al Jazeera, μία ημέρα μετά την πρώτη αυτοκινητοπομπή που περιελάμβανε 20 φορτηγά και μετέφερε ιατρική βοήθεια, τρόφιμα και νερό στον πολιορκημένο θύλακα.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι χρειάζονται περίπου 100 φορτηγά την ημέρα για να καλυφθούν οι ανάγκες της Γάζας.

Second convoy of 17 humanitarian aid trucks entered Gaza Strip, as the Rafah border crossing opened for the second day in a row. #Egypt #Gaza #FreeGazaFromIsrael #IsraelTerorrist #Gaza_under_attack #FREEPALESTINE #Palestine pic.twitter.com/icg9X041Wa

Τα φορτηγά βρίσκονται τώρα μεταξύ των δύο πυλών στη Ράφα -της αιγυπτιακής και της παλαιστινιακής. Η βοήθεια μεταφέρεται σε παλαιστινιακά φορτηγά.

Τα φορτηγά είναι γεμάτα με πολύ αναγκαία ιατρική βοήθεια, δεν μεταφέρουν καύσιμα ή τρόφιμα, αναφέρει το Al Jazeera.

Οι γιατροί λένε ότι η βοήθεια προορίζεται για τα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας που έχουν απόλυτη ανάγκη από ιατρικά αναλώσιμα.

Το είδος που είναι σε μεγαλύτερη έλλειψη είναι το αντισηπτικό. Η έλλειψη αντισηπτικών έχει αναγκάσει πολλές ιατρικές εγκαταστάσεις στην πολιορκημένη Γάζα να χρησιμοποιούν ξύδι ως υποκατάστατο. Τόσο απελπιστική είναι η κατάσταση.

17 trucks with humanitarian aid to Gaza residents enter the strip through the Rafah checkpoint on the border with Egypt, Al Qahera News TV channel reports.

Yesterday, the checkpoint also briefly opened for the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/VLlWrwbodY

— MARIA (@its_maria012) October 22, 2023