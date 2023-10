Ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον, μια εμβληματική φυσιογνωμία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του αγγλικού ποδοσφαίρου έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 86 ετών.

Ο Τσάρλτον, που είχε τιμηθεί με τον τίτλο του Σερ, υπήρξε ένας θρύλος για την Γιουνάιτεντ και υπηρέτησε την ομάδα του από πολλές θέσεις.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια μιας τεράστιας ποδοσφαιρικής προσωπικότητας καθώς ο Μπόμπι Τσάρλτον ήταν σύμβολο για το αγγλικό ποδόσφαιρο, ένας άνθρωπος που το όνομα του συνδέθηκε με μεγάλες στιγμές τόσο της Γιουνάιτεντ όσο και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας.

Αγωνίστηκε με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε 758 παιχνίδια, γράφοντας ιστορία από το 1956 μέχρι το 1973. Ήταν δίχως αμφιβολία ένας παίκτης – σημαία, ένας ποδοσφαιριστής σύμβολο για την αγγλική ομάδα και η παρουσία του γράφτηκε με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Όταν μιλά κάποιος για τον Μπόμπι Τσάρτον μιλά για την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Σερ Μπόμπι συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με τον τεράστιο αγγλικό σύλλογο.

«Οι λέξεις δεν θα είναι ποτέ είναι αρκετές»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πενθεί για τον χαμό του θρυλικού Μπόμπι Τσάρλτον και η αγγλική ομάδα ανέβασε στο X ένα ξεχωριστό μήνυμα, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που δόξασε τον σύλλογο.

«Οι λέξεις δεν θα είναι ποτέ αρκετές» αναφέρει χαρακτηριστικά η αγγλική ομάδα, ενώ στην συνέχεια υπήρξε και ανακοίνωση από την διοίκηση της Γιουνάιτεντ.

««Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θρηνεί μετά τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπητούς παίκτες στην ιστορία του συλλόγου μας.

Ο Σερ Μπόμπι ήταν ήρωας για εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο στο Μάντσεστερ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά οπουδήποτε παίζεται ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο.

Τον θαύμαζαν τόσο για το αθλητικό του πνεύμα και την ακεραιότητά του όσο και για τα εξαιρετικά προσόντα του ως ποδοσφαιριστή- ο Σερ Μπόμπι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως ένας γίγαντας του παιχνιδιού.

Απόφοιτος της Ακαδημίας Νέων της ομάδας μας, ο Σερ Μπόμπι έπαιξε 758 παιχνίδια και σημείωσε 249 γκολ κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων του ως παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, τρεις τίτλους πρωταθλήματος και το Κύπελλο Αγγλίας.

Για την Αγγλία, κέρδισε 106 συμμετοχές και σημείωσε 49 γκολ, ενώ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966.

Μετά την αποχώρησή του, συνέχισε να υπηρετεί τον σύλλογο με διάκριση ως διευθυντής για 39 χρόνια.

Το απαράμιλλο ρεκόρ των επιτευγμάτων, του χαρακτήρα και των υπηρεσιών του θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και του αγγλικού ποδοσφαίρου- και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει μέσα από το έργο του Ιδρύματος Sir Bobby Charlton που αλλάζει τη ζωή.

Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του συλλόγου είναι με τη σύζυγό του Lady Norma, τις κόρες και τα εγγόνια του και όλους όσους τον αγάπησαν».

Επέζησε της αεροπορικής τραγωδίας του Μονάχου

Ο Μπόμπι Τσάρλτον υπήρξε μέλος της θρυλικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 (1958) και επέζησε της αεροπορικής τραγωδίας στο Μόναχο, που σημάδεψε την αγγλική ομάδα.

Ο Τσάρλτον αγωνίζονταν σ’ εκείνη την τεράστια ομάδα της Μάντσεστερ και συνέχισε να γράφει ιστορία, όταν η Γιουνάιτεντ βρήκε τη δύναμη ν’ αναγεννηθεί μετά το τραγικό δυστύχημα στο Μόναχο.

Ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον θα ήταν πάντα ο συνδετικός κρίκος δύο εποχών για την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ και αυτός που θα εξελίσσονταν στα χρόνια που ακολούθησαν σε μυθική φιγούρα στο Ολντ Τράφρντ.

Σήκωσε το Μουντιάλ το 1966

Όπως προαναφέραμε, ο Μπόμπι Τσάρλτον ήταν παίκτης σύμβολο όχι μόνο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά και για την εθνική ομάδα της Αγγλίας, με την οποία άλλωστε πανηγύρισε την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1966, στη διοργάνωση που διεξήχθη στην Αγγλία.

Ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των «λιονταριών» στη διοργάνωση και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπαίου από τους Άγγλους.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1968

Ο Μπόμπι Τσάρλτον ευτύχησε να οδηγήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε πολλές μεγάλες επιτυχίες και δεν χωρά αμφιβολία πως η μεγαλύτερη όλων ήταν η κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής το 1968.

Ο Τσάρλτον ήταν ο ηγέτης Γιουνάιτεντ σε μια εντυπωσιακή χρονιά, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση ενός ακόμα σπουδαίου τίτλου, αυτή τη φορά σε συλλογικό επίπεδο.

Κατέκτησε επίσης τρία πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Αγγλίας, ενώ το 1966 κέρδισε και την «χρυσή» μπάλα.

Χρήζει επίσης ιδιαίτερης μνείας η συνεισφορά του από διοικητικό πόστο στην αγαπημένη του ομάδα, καθώς ο Μπόμπι Τσάρλτον δεν έφυγε ποτέ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ήταν πάντα εκεί για να στηρίζει τον αγγλικό σύλλογο έχοντας κερδίσει τον σεβασμό όλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

