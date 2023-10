Τέλος η σεζόν για τον Λιονέλ Μέσι

Ένα πολύ άσχημο νέο... περιμένει τους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά και του MLS στο σύνολό τους, αφού -όπως όλα δείχνουν- η παρουσία τους Λιονέλ Μέσι στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ολοκληρώθηκε.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από τον αποκλεισμό της ομάδας από τα πλέι οφ του MLS, όπως παραδέχτηκε ο Τάτα Μαρτίνο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα Μαϊάμι δεν έχει τίποτα άλλο για να «κυνηγήσει» το 2023, αφού απέτυχε να προκριθεί στα πλέι οφ, μετά την ήττα 1-0 εντός έδρας από το Σινσινάτι νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε εκείνον τον αγώνα, έχοντας παλέψει με έναν τραυματισμό για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι, ο Μέσι βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για μόλις 35 λεπτά και το μόνο που κατάφερε ήταν να δει την πρώτη του σεζόν στο MLS ολοκληρώνεται με έναν αποκλεισμό.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε χάσει τους προηγούμενους τέσσερις αγώνες του αφού αντιμετώπισε ένα μυϊκό πρόβλημα στη νίκη με 4-0 στο Τορόντο τον περασμένο μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ήττας στον τελικό του Κυπέλλου US Open από τη Χιούστον Ντιναμό.

Και με δύο αγώνες της κανονικής περιόδου του MLS να απομένουν, ο προπονητής του Μαϊάμι, Τάτα Μαρτίνο, δήλωσε -σύμφωνα με την Daily Mail, πως ο αρχηγός του δεν θα παίξει σε αυτά για να αποφύγει τυχόν κινδύνους με νέο τραυματισμό.

Έτσι, ο Λιονέλ Μέσι δεν θα συμμετάσχει στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τετάρτης εναντίον της Σαρλότ στο DRV PNK Stadium, παρότι αγωνίστηκε και σκόραρε και τα δυο γκολ της χώρας του στη νίκη της Αργεντινής με 2-0 επί του Περού.

Ο τελευταίος αγώνας της Ίντερ Μαϊάμι για τη φετινή σεζόν είναι απέναντι στην ίδια αντίπαλο, στη Βόρεια Καρολίνα, αυτό το Σάββατο (21/10).

«Θα αξιολογήσουμε όχι μόνο τον Λέο, αλλά όλους τους παίκτες που είναι με τις εθνικές τους ομάδες όταν επιστρέψουν την Πέμπτη, καθώς είμαστε εκτός πλέι οφ και δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε» εξήγησε ο προπονητής του, Τάτα Μαρτίνο.

Παρά την απογοήτευσή τους για τον αποκλεισμό από τα πλέι οφ, ήταν μια θετική σεζόν συνολικά για το Μαϊάμι μετά την άφιξη του Λιονέλ Μέσι, με την ομάδα να πηγαίνει από τα χαμηλά του MLS στις υποψήφιες θέσεις για τα πλέι οφ, ήταν φιναλίστ του US Open Cup, ενώ κατέκτησε το Λιγκ Καπ, σε διάστημα μερικών μηνών.

«Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και είναι υποχρέωσή μας να τελειώσουμε τη σεζόν όσο καλύτερα μπορούμε» συμπλήρωσε ο προπονητής. «Κατά κάποιο τρόπο θέλουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της ομάδας από τα προηγούμενα τρία-τέσσερα παιχνίδια».

«Για το προπονητικό επιτελείο είναι σημαντικό γιατί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιχνίδια για να αξιολογήσουμε παίκτες και να βοηθήσουμε στη λήψη αποφάσεων για την επόμενη σεζόν» συμπλήρωσε, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα δούμε τον Λιονέλ Μέσι ξανά αυτή την ποδοσφαιρική σεζόν στο MLS.

Το ζητούμενο για την Ίντερ Μαϊάμι θα είναι να κάνει σπουδαιότερα πράγματα την επόμενη σεζόν, με τον Λιονέλ Μέσι στις τάξεις της από την αρχή αυτή τη φορά.

Όπως είναι λογικό, η είδηση αυτή απογοήτευσε τόσο τους οπαδούς της ομάδας του Μαϊάμι, όσο και τους οπαδούς του MLS, μιας και ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο εν λόγω πρωτάθλημα και η απουσία του μειώνει... κατακόρυφα το ενδιαφέρον, ειδικά για μια ομάδα που δεν έχει να παλέψει για τίποτα άλλο φέτος.

Όσο για τις φήμες που ήθελαν τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή να επιστρέφει στην Ευρώπη με τη μορφή δανεισμού -κατά τη διάρκεια της postseason του αμερικανικού πρωταθλήματος- ώστε να παραμείνει σε καλή αγωνιστική κατάσταση;

Ο ίδιος ο Μέσι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους...

«Σκέφτεσαι να παίξεις σε άλλη ομάδα τον Δεκέμβριο μετά την αποτυχία της Ίντερ Μαϊάμι να πάρει μέρος στα play offs;» ήταν η ερώτηση που του τέθηκε έπειτα από την επικράτηση (2-0) της Αργεντινής απέναντι στο Περού για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον «Pulga» να απαντά κατηγορηματικά: «Όχι»!

Messi put to rest any speculation that he will leave Inter Miami on loan to play for another club once MLS season ends 😅 pic.twitter.com/urCdW7bwhH

— ESPN FC (@ESPNFC) October 18, 2023