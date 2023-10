Το καινούργιο βιβλίο της Ρόμπιν Ντέιβιντσον επιφυλάσσει μια γροθιά στο στομάχι για τον αναγνώστη του, ήδη από τον πρόλογο του.

Μιλά για τότε που ήταν 11 ετών και η μητέρα της Γκουέν δεν ήθελε να φορέσει χρυσά σανδάλια στο σχολείο. Η νεαρή Ρόμπιν, παρότι δεν την είχε παρακούσει ποτέ στο παρελθόν, εκείνη τη φορά αποφάσισε να κάνει το δικό της. Καθώς έφευγε από την πόρτα της κουζίνας, η μητέρα της τη ρώτησε: «Δεν θα μου πεις αντίο με ένα φιλί;». Εκείνη έτρεξε για να πάει στο σχολείο απολαμβάνοντας τον θρίαμβο της. Όταν επέστρεψε αργότερα, η μητέρα της είχε αυτοκτονήσει.

Η Ρόμπιν Ντέιβιντσον έγινε διάσημη όταν στα 27 της χρόνια περπάτησε 2.700 χιλιόμετρα στην αυστραλιανή έρημο -από το Άλις Σπρινγκς στο Ουλουρού και από κει στον Ινδικό Ωκεανό- έχοντας ως μοναδικό σύντροφο τον σκύλο της, την Ντίτζιντι, και τέσσερις απρόβλεπτες καμήλες. Την περιπέτεια της αυτή περιέγραψε στο βιβλίο της «Tracks», που κυκλοφόρησε το 1988 και έγινε ταινία με τον ίδιο τίτλο το 2013. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο της αυστραλιανής κουλτούρας, το οποίο διδάσκεται έκτοτε στα σχολεία της χώρας.

Σήμερα η ίδια με το έργο, «Unfinished Woman» μιλά για όλα όσα την ώθησαν να αφήσει πίσω της τη ζώνη ασφαλείας της και να ξεπεράσει όλα της τα όρια σε ένα μοναχικό ταξίδι στο όμορφο αλλά σκληρό τοπίο της ερήμου, όπου υποχρεώθηκε να κοιτάξει κατάματα το θεριό μέσα της και τα άγρια ζώα ολόγυρα της.

Το δεύτερο βιβλίο με τον πραπάνω τίτλο, που αναφέρεται τόσο στην ίδια όσο και στη μητέρα της, είναι συμπληρωματικό του πρώτου, αφού η ίδια πια στα 73 της χρόνια μπορεί να καταλάβει καλύτερα τους λόγους που την ώθησαν τότε να κυνηγήσει και να πραγματοποιήσει αυτό το παράτολμο όνειρο, γράφει ο Guardian.

