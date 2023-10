Ο Ισραηλινός πρώην διεθνής τερματοφύλακας Νταβίντ «Dudu» Αουάτ, ο οποίος έπαιξε για τις Σανταντέρ, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και Μαγιόρκς, έβρισε τον Καρίμ Μπενζεμά στο X (Twitter) σε πέντε διαφορετικές γλώσσες για την στάση του πρώην σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης που έστειλε τις προσευχές του στους κατοίκους της Γάζας.

Ο 35χρονος Μπενζεμά, εξέφρασε τις σκέψεις και τις προσευχές του για τη Γάζα την Κυριακή, καθώς το Ισραήλ επιτίθεται στη χώρα.

Ο Αουάτ απάντησε με σκληρά λόγια στα ισραηλινά, γαλλικά (έχει διπλή υπηκοότητα), αγγλικά, αραβικά και ισπανικά.

«Οι προσευχές μας απευθύνονται στον λαό της Γάζας, θύματα για άλλη μια φορά άδικων βομβαρδισμών που δεν λυπούνται ούτε γυναίκες ούτε παιδιά», έγραψε ο Μπενζεμά στο Twitter.

«Είσαι ένας μεγάλος γιος της σκύλας», απάντησε ο Αουάτ

אתה בן זונה גדול !

Tu es un gros fils de pute !

You are a big son of a bitch!

أنت ابن كبير للعاهرة!

Eres un hijo de puta

🇮🇱🇺🇸 https://t.co/eDnOMFrlH4

— DuduAouate🇮🇱 (@RealDuduA) October 15, 2023