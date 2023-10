Νέο επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε στο βόρειο Ισραήλ, με έναν νεκρό και τραυματίες, με την στρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Σύμφωνα με τη Haaretz, υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, ο ένας σοβαρά, από αντιαρματικά πυρά από τον Λίβανο προς την περιοχή της Δυτικής Γαλιλαίας. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανταπέδωσαν τα πυρά.

Χθες Σάββατο, μέσω ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι στόχευσε πέντε ισραηλινά φυλάκια στην αμφισβητούμενη περιοχή Shebaa Farms στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ με κατευθυνόμενους πυραύλους και βλήματα όλμων.

Η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν δήλωσε ότι η επίθεση έγινε στις 15:15, σύμφωνα με το Reuters.

🚨Breaking : Hezbollah has now claimed responsibility for the guided anti-tank missile attack on the town of Shtoula, near the border with Lebanon. #Isarael #GazzeUnderAttack #GazaEvacuation #طوفان_الاقصى_ #PalestineLivesMatter #Palestinian #BreakingNews #غزة_الآن pic.twitter.com/Vy27fsw5de

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις προχώρησαν σε νέα ανακοίνωση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας. Σε ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων απεικονίζεται ένας διάδρομος όπου δεν θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023