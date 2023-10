Στο Κιλαρνέϊ, τη γραφική πόλη στη νοτιοδυτική Ιρλανδία, οι κάτοικοι της είχαν αποδεχτεί ότι το τίμημα για να έχουν τουρισμό ήταν να είναι γεμάτοι οι δρόμοι και τα πάρκα της με πεταμένα ποτήρια καφέ μιας χρήσης.

Η κομητεία Κέρι είχε μετρήσει ότι αυτά έφταναν τα 23.000 ποτήρια την εβδομάδα, δηλαδή περισσότερα από ένα εκατομμύριο το χρόνο, που μεταφράζονται σε 18,5 επιπλέον τόνους αποβλήτων.

Εδώ και τρεις μήνες όμως το σκηνικό έχει αλλάξει άρδην, αφού το Κιλαρνέϊ έγινε η πρώτη πόλη της Ιρλανδίας που κατάργησε σταδιακά τα ποτήρια καφέ μιας χρήσης. Αν δηλαδή οι τουρίστες θέλουν να πάρουν καφέ από μια καφετέρια ή ένα ξενοδοχείο, πρέπει να φέρουν το δικό τους ποτήρι ή να πληρώσουν 2 ευρώ προκαταβολή για ένα επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι, που επιστρέφονται στην περίπτωση που δώσουν πίσω το ποτήρι.

Τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής είναι ήδη εμφανή στους κάδους απορριμμάτων της πόλης, οι οποίοι πλέον σπάνια υπερχειλίζουν, και στους δρόμους και τα δασικά μονοπάτια, όπου σπάνια βλέπει πλέον κάποιος εγκαταλελειμμένα ποτήρια.

‘It was a plague’: Killarney becomes first Irish town to ban single-use coffee cups https://t.co/C9dfRlcFpe

— Guardian Environment (@guardianeco) October 14, 2023