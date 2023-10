Ενας από τους σπουδαιότερους παίκτες που φόρεσε ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, βρέθηκε σήμερα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Κορωπί και συναντήθηκε με ποδοσφαιριστές της τωρινής ομάδας, έχοντας μία θερμή αγκαλιά με τον Μπερνάρντ.

Ο Βραζιλιάνος είχε διατελέσει εκτός από παίκτης και τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό, έχοντας καταγράψει στα «πράσινα» 118 συμμετοχές, κατακτώντας και το τελευταίο πρωτάθλημα της ομάδας μέχρι σήμερα το 2010, που συνδυάστηκε με νταμπλ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Παναθηναϊκός στα social media, ο Ζιλμπέρτο εμφανίζεται στο «Γεώργιος Καλαφάτης», να συζητά με τον Αραό, τον Ζέκα και τον Μπερνάρντ και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στην Ελλάδα στα πλαίσια ενός συνεδρίου για το γυναικείο ποδόσφαιρο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Look who is here! There is only one @GilbertoSilva 💚☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/PT9C21NysY

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 13, 2023