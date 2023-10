Δύο συγκλονιστικές φωτογραφίες, που απέχουν 19 μήνες, ωστόσο είναι τόσο ίδιες μεταξύ τους δημοσίευσε ένας Ουκρανός Ραβίνος.

Πρόκειται για δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν τα εγγόνια να κρύβονται μέσα σε καταφύγια. Βέβαια, η πρώτη είναι από την Ουκρανία και η δεύτερη από το Ισραήλ.

Σε αυτές τις δύο φωτογραφίες ο Μοσέ Αζμάν, αρχιραβίνος της Ουκρανίας, επιχειρεί να αποτυπώσει την φρίκη του πολέμου.

Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτός και τα παιδιά του κατέφυγαν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τους πυραύλους του Βλαντιμίρ Πούτιν που χτυπούσαν ανελέητα την Ουκρανία. Αυτό που δεν περίμεναν ωστόσο ήταν ότι θα παγιδευτούν ξανά και αυτή τη φορά θα κινδυνεύουν από τις ρουκέτες της Χαμάς.

Στην πρώτη φωτογραφία, τα τρία του εγγόνια διακρίνονται να κοιμούνται σε ένα μικροσκοπικό δωμάτιο, το οποίο έχει δύο στρώματα και μια κούνια. Η δεύτερη φωτογραφία δεν διαφέρει πολύ από την πρώτη. Και σε αυτή την φωτογραφία παιδιά κοιμούνται στο πάτωμα και «κρύβονται από τις ρουκέτες της Χαμάς».

At the first photo, my grandchildren are hiding from the rockets of russian terrorists in the Kyiv region, in the first days of the terrible invasion in Ukraine

Later, together with thousands of people, we evacuated them to Israel and Europe

In the second photo, the same… pic.twitter.com/JSBvkX6Alr

— Chief Rabbi Of Ukraine Moshe Azman (@RabbiUkraine) October 11, 2023