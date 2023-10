Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε αργά το βράδυ της Τρίτης (10/10) στο αεροδρόμιο Λούτον, λίγο έξω από τη Βρετανία, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί η αναστολή τουλάχιστον 140 πτήσεωναπό και προς τον αερολιμένα έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Καταστροφές ανυπολόγιστης αξίας

Οι φλόγες εκδηλώθηκαν από ένα αυτοκίνητο σε κτίριο που στεγάζεται σε κοντινή απόσταση από τον αερολιμένα. Συνολικά πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σχεδόν 1.200 οχήματα -από τα συνολικά 1.900 που βρίσκονταν σταθμευμένα στο πάρκινγκ- καταστράφηκαν. Επιπλέον, το κτίριο Terminal Car Park 2, αξίας 20 εκατ. λιρών φέρεται να υπέστη μερική καταστροφή.

All flights at London Luton Airport have been suspended and people have been asked not to travel there because of a large fire in a terminal car park. 📹 mollythorne pic.twitter.com/kxCHtWpoxG — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 10, 2023

Britain’s London Luton Airport suspended all flights late on Tuesday as a fire started in a car in one of its multi-story car parks, resulting in a partial structural collapse https://t.co/xLjVkQYbA5 pic.twitter.com/kMk0NNlvQo — Reuters (@Reuters) October 11, 2023

Μεταξύ των τραυματιών, οι τέσσερις είναι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, καθώς και ένα μέλος του προσωπικού του αεροδρομίου. Η επιχείρηση κατάσβεσης διήρκεσε 12 ώρες. Ανεστάλησαν οι πτήσεις – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Η φωτιά ήταν η αιτία για την ακύρωση 140 πτήσεων με χιλιάδες Βρετανούς και άλλους ταξιδιώτες να εγκλωβίζονται στο αεροδρόμιο, χωρίς να μπορούν να πετάξουν για τους προορισμούς τους.



Σημειώνεται ότι αρχικά ανακοινώθηκε πως τα δρομολόγια των πτήσεων θα αναστέλλονταν έως τις 11 π.μ. (τοπική ώρα), ωστόσο βλέποντας ότι υπήρχε δυσκολία στο να ελέγχθουν οι φλόγες που μαίνονταν, εκδόθηκε νέα ανακοίνωση για παράταση της αναστολής έως τι 3 μ.μ..

«Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας. Ως εκ τούτου, λάβαμε τώρα την απόφαση να αναστείλουμε όλες τις πτήσεις μέχρι τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου σε ανάρτηση στο «X». Τονίστηκε, επίσης, ότι θα γίνει πλήρης έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Όλα ξεκίνησαν από ένα Range Rover

Την ίδια ώρα μάρτυρες αναφέρουν πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα σταθμευμένο Range Rover στο σημείο. Όπως φαίνεται και σε βίντεο χρήστη της πλατφόρμα Χ φαίνεται έχει καταγραφεί η στιγμή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά από το εν λόγω όχημα. Η μη έγκαιρη κατάσβεση είχε ως αποτέλεσμα να καούν ολοχερώς 1.200 αυτοκίνητα.

The start of the fire at Luton airport. Started from a Range Rover yesterday evening. #lutonairport pic.twitter.com/DSPWZFYo2D — lord cxsh (@LordCxsh) October 11, 2023