Η Αμίτ και ο Νιρ, οι δύο νέοι που διασκέδαζαν στο φεστιβάλ μουσικής που αιματοκυλίστηκε όταν μέλη της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ σκόρπισαν τον θάνατο, μίλησαν στο MEGA για τις στιγμές φρίκης και τρόμου που βίωσαν.

Οι δύο νέοι που έγιναν viral καθώς ενώ δεν ήξεραν αν θα κρατηθούν στη ζωή, πήραν το κινητό τους τηλέφωνο, έδωσαν ένα φιλί και απαθανάτισαν τη στιγμή για να θυμούνται τον εφιάλτη και τον έρωτά τους.

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.

They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU

