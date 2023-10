Αναφορές για νεκρούς

Τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, εξαπέλυσε σήμερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

«Είμαστε σε πόλεμο» – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

«Είμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στα εδάφη μας, βρισκόμαστε σε πόλεμο. Όχι σε μια επιχείρηση ή σε μια κλιμάκωση. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και θα νικήσουμε. Ο εχθρός θα πληρώσει ένα τίμημα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ξανά στο παρελθόν» ήταν η τοποθέτηση του Νετανιάχου σε ανάρτηση στο Twitter, ενώ ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Οι παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πολιτών και του στρατού, με τα διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς πολίτες και ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχασαν τον έλεγχο ενός συνοριακού περάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του ίντερνετ, όπου φαίνονται ένοπλοι της Χαμάς να πυροβολούν και να σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν πολίτη, την ώρα που οδηγεί το αυτοκίνητό του, με το όχημα να τρακάρει εκτός ελέγχου πάνω σε άλλα.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

Τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τους Times of Israel από την διπλή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς τα ξημερώματα, με κάποιους Ισραηλινούς να κατηγορούν τις Αρχές ότι πιάστηκαν στον ύπνο.

Μάχες σε 21 σημεία - 7 κοινότητες στα χέρια της Χαμάς

«Είμαστε σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε στα ΜΜΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας του Ισραήλ, αναφέροντας ότι έχουν ξεσπάσει μάχες μεταξύ των δυνάμεων της χώρας και αυτών της Χαμάς σε 21 σημεία στα νότια.

This is guerrilla warfare on the streets of southern Israel. The images are chilling. Many dead, and many hostages taken. Israel seems to have been taken completely off guard. It is a full fledge war. #Israel #Gaza pic.twitter.com/FP3tw9tld5 — The Fall Of Rome (@LaCadutaDiRoma) October 7, 2023

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Hamas terrorists seen clashing with Israeli forces in southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Τα ισραηλινά στρατεύματα διεξάγουν χερσαίες μάχες «σε πολλά σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας» κατά των μαχητών που διείσδυσαν «χρησιμοποιώντας αλεξίπτωτα» διά θαλάσσης και ξηράς, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού.

«Αυτή τη στιγμή, πολεμούμε», δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ρίχαρ Εχτ σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. «Μαχόμαστε σε συγκεκριμένα σημεία γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας…Οι δυνάμεις μας μάχονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος», δήλωσε ενώ ανέφερε, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες, ότι «υπάρχουν απώλειες, φυσικά».

Σύμφωνα με αναφορές, ένοπλοι μαχητές εισβάλουν σε σπίτια και κρατούν ομήρους.

Το κανάλι 13 του Ισραήλ αναφέρει ότι 7 κοινότητες βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Αυτές περιλαμβάνουν τις πόλεις Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri και τη γενική διοίκηση της Γάζας.

Hamas publishes images showing the infiltration of terrorists into Israel and an IDF post on the Gaza border. pic.twitter.com/dP7F56pIkk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους σήμερα το πρωί ύστερα από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός, ξεκίνησε αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως ανέφερε σε σύντομη ανακοίνωση ότι πολλές «δεκάδες από τα μαχητικά αεροσκάφη (του) πλήττουν αυτή στιγμή αριθμό στόχων» της Χαμάς.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

Παλαιστίνιοι ένοπλοι κυκλοφορούν στους δρόμους:

Palestinian Gunmen seen in the City of Sderot within the last several minutes Opening-Fire on a passing Police Car. pic.twitter.com/WasDjNSYgv — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Palestinian terrorists from the Gaza Strip are seen in Sderot. pic.twitter.com/dsuL4uYWoY — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

HUGE ⚡️Israel declares WAR along GAZA STRIP In a coordinated attack, At least 4 Groups (aprox 40-50) Palestinian Hamas Fighters have crossed the Border into Southern Israeli under cover of Rocket Fire over the last hour. Gliders and boats also used to enter Israel Isreal has… pic.twitter.com/nWyUSZhN6n — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 7, 2023

Αναφορές για ισραηλινούς αιχμαλώτους

Σύμφωνα με το news18.com η Χαμάς έχει απαγάγει 35 στρατιώτες και πολίτες.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει γνώση των αναφορών αυτών για αιχμαλώτους, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να δίδει περισσότερες λεπτομέρειες.

Israeli Defense Force Equipment and Vehicles have reportedly been Captured by Palestinian Fighters during their Incursion into Southern Israel. pic.twitter.com/yLEBWu4aCG — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Israeli Minister of Defense, Yoav Gallant has Approved an order to begin the Call-Up of Reservists to Reinforce and Support the Israeli Defense Force. Multiple rocket impacts in southern Israel. This was coordinated by multiple factions in Gaza pic.twitter.com/TZB2DFP92h — MOOD OBIDIENT 🌎 (@anonymousmoood) October 7, 2023



Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

Μαζί με τη Χαμάς ο Ισλαμικός Τζιχάντ

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα.

Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

Watch: A paraglider attempts to enter Israeli settlements around the Gaza Strip. pic.twitter.com/pLGTAhzWPv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2023