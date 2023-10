Τουλάχιστον 15 νεκροί και 70 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 11:00 π.μ. (τοπική ώρα) κοντά στην πόλη Χεράτ, στο βορειοδυτικό Αφγανιστάν, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι λίγη ώρα μετά το «χτύπημα» του Εγκέλαδου κατέγραψε δεύτερο σεισμό μεγέθους 5,6 βαθμών ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί 4,7, 6,4 και 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media οι πολίτες έχουν βγει στους δρόμους ενώ οι αξιωματούχοι προβλέπουν ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες λόγω κατολισθήσεων και καταρρεύσεων κτιρίων.

Αίσθηση πάντως προκαλούν κάποιες αναφορές χρηστών, ότι έξω έχουν βγει όλοι οι άντρες και οι γυναίκες έχουν μείνει πίσω στα σπίτια τους.

«Ήμασταν στα γραφεία μας και ξαφνικά το κτίριο άρχισε να τρέμει. Οι σοβάδες των τοίχων άρχισαν να πέφτουν και οι τοίχοι υπέστησαν ρωγμές, κάποιοι τοίχοι και τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο κάτοικος της Χεράτ, Μπασίρ Αχμάντ.

Just IN:—

A magnitude 6.3 #earthquake hit western #Afghanistan, causing at least one death and dozens of injuries, with officials predicting a rise in casualties due to landslides and building collapses.

— causing 25 injuries and a single fatality, with five aftershocks and a… pic.twitter.com/gc7eo6ov9V

— South Asian Perspective (@SAnPerspective) October 7, 2023