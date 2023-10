Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του Γεβγκένι Πριγκόζιν -δύο κόρες κι ένας γιός- δεν έχουν εμφανιστεί δημόσια από τον «σκοτεινό» θάνατο του πρώην επικεφαλής της Wagner, στις 23 Αυγούστου.

Δεν είναι καν σαφές εάν έδωσαν το παρών στην κηδεία του, που έγινε σε στενό κύκλο σε κοιμητήριο στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης: γενέτειρας του Πριγκόζιν και του Ρώσου προέδρου Πούτιν.

Μπορούσαν είτε να παραμείνουν στη Ρωσία με τον φόβο συνεχούς παρακολούθησης και πιθανής κράτησης, είτε να βρουν ασφαλές καταφύγιο σε κάποιο -από τα λιγοστά εναπομείναντα- φιλόξενο γι’ αυτούς μέρος.

Οι δυτικές χώρες είναι εξ’ορισμού εκτός «κάδρου». Σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας του πάλαι ποτέ «σεφ του Πούτιν» είναι άλλωστε στο «στόχαστρο» κυρώσεων.

Καθώς όμως το Κρεμλίνο «σκαλίζει» τα «λάφυρα» της επιχειρηματικής «αυτοκρατορίας» του πάλαι ποτέ «σεφ του Πούτιν», πολλοί εικοτολογούν ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθούν στο μικροσκόπιο και τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία.

Το μέγεθος και η ακριβής αξία της παραμένει μέγα μυστήριο, όπως άλλωστε και η πραγματική έκταση της «αυτοκρατορίας» του Πριγκόζιν.

Μόνο κατά τη διάρκεια εφόδου στην έπαυλή του στην Αγία Πετρούπολη μετά την ανταρσία του περασμένου Ιουνίου, οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι βρήκαν στοιχεία για 600 νομικών οντοτήτων.

Συνολικά, ο Πριγκόζιν υπολογίζεται ότι είχε ιδρύσει εκατοντάδες επιχειρήσεις σε τουλάχιστον 15 χώρες.

Σύμφωνα δε με το ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι Mozhem Obyasnit στο Telegram, είχε ξεσπάσει διαμάχη στους κόλπους της οικογένειάς για τη διανομή της αμύθητης περιουσίας πριν καν τον θάνατο του «πατριάρχη» της.

Για την ακρίβεια, η μεταφορά περιουσιακών στοιχείων φέρεται ότι είχε αρχίσει μετά κιόλας την -ακόμη «θολή»- αποτυχημένη ανταρσία εξπρές της Wagner, στα τέλη Ιουνίου.

Μόνο μεταξύ Μαΐου 2022 και Μαΐου 2023 η ιδιωτική παραστρατιωτική εταιρεία Wagner έλαβε για τη συνδρομή της στον πόλεμο στην Ουκρανία περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια από το ρωσικό κράτος.

Για τις αποστολές της σε χώρες της Αφρικής απαιτούσε πληρωμές κυρίως σε διαμάντια και χρυσό.

Όλα αυτά και άλλα πολλά εξασφάλιζαν μια ζωή χλιδής για τους Πριγκόζιν.

Πέρα από τις αγνώστου ακριβούς αριθμού και δραστηριοτήτων εταιρείες, η οικογένεια έχει στην κατοχή της πολλά ακίνητα, πολυτελή ΙΧ, γιοτ και αεροπλάνα.

Η χήρα του Πριγκόζιν, Λιούμποφ Πριγκόζινα, είναι ιδιοκτήτρια σειράς πολυτελών μπουτίκ στην Αγία Πετρούπολη, συν ενός κέντρου ευεξίας και κατά μια εκδοχή αρκετών θεάτρων.

Οι δύο θυγατέρες, η 31χρονη Πολίνα και η άρτι ενήλικη Βερόνικα, αποτελούσαν μέχρι πρότινος μέρος του διεθνούς τζετ σετ, με ακριβά γούστα.

Συμμετείχαν σε εκατοντάδες διεθνείς αγώνες ιππασίας -η πρώτη μάλιστα σε πάνω από 600.

Ο δε γάμος της Πολίνας άφησε εποχή.

«Ποτάμια» λουλουδιών έραιναν τους υψηλούς καλεσμένους στο γαμήλιο πάρτι της, που έγινε σε μια πρώην αυτοκρατορική κατοικία στην Αγία Πετρούπολη το 2015.

Μόνον για αυτά ξοδεύτηκαν ένα εκατομμύριο δολάρια, γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild.

Ο Πάβελ εν τω μεταξύ, που εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 20, θεωρείται ο βασικός κληρονόμος.

Ο ίδιος φέρεται να έχει υπηρετήσει στη Wagner στα εδάφη της Συρίας -αν και φέρεται ότι με αναρτήσεις του στο Telegram πρόδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο μυστική τοποθεσία μισθοφόρων της παραστρατιωτικής εταιρείας στην Ουκρανία.

Φέρεται να ελέγχει τρεις εταιρείες της «αυτοκρατορίας» του πατέρα του.

Μια από αυτές λέγεται ότι είναι η εταιρεία ακινήτων Lakhta Plaza.

Σύμφωνα πάντως με το Mozhem Obyasnit, λίγο πριν από το θάνατο του Γεβγκένι Πριγκόζιν έγιναν αλλαγές στη διεύθυνσή της.

Αντίστοιχα, το όνομα της Λιούμποφ Πριγκόζινα αναφέρεται ότι αφαιρέθηκε από την ιδιοκτησία δύο εκ των μεγαλύτερων εταιρειών του Πριγκόζιν.

Φέρεται ότι είχαν ήδη αφαιρεθεί μετοχές σε μια σειρά οικογενειακών εταιρειών από το χαρτοφυλάκιό της.

Personally the only way i see that this weird day can make sense is if Polina Prigozhina, and Pavel Prigozhin and Lyubov Valentinovna Prigozhina – his kids and wife were captured and threatened by the kremlin pic.twitter.com/R3zcUfLefe

— Metadoxy (@Xirong7) June 24, 2023