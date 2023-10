Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε στον Καναδά και συγκεκριμένα στο Εθνικό Πάρκο Μπανφ, καθώς μία αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε ζευγάρι μαζί και τον σκύλο τους.

To πρακτορείο Parks Canada ανέφερε σε δήλωσή του, το βράδυ του Σαββάτου πως έλαβε ειδοποίηση, αργά το βράδυ της Παρασκευής, από ένα GPS που μαρτυρά επίθεση αρκούδας.

Η αρκούδα αργότερα υποβλήθηκε σε ευθανασία αφού επέδειξε επιθετική συμπεριφορά, ανέφερε το πρακτορείο.

Τα θύματα ήταν Καναδοί, σύμφωνα με την Kim Titchener, ιδρυτή του Bear Safety and More και επίσης φίλη της οικογένειας.

Η Titchener, η οποία παρέχει εκπαίδευση σχετικά με την ασφάλεια και την αξιολόγηση των αρκούδων, είπε ότι τέτοιες τυχαίες συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων αυξάνονται, αλλά οι θανατηφόρες επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάνουν εξορμήσεις στη φύση και δυστυχώς δεν εκπαιδεύονται για αυτές» τόνισε η Titchener, προσθέτοντας ότι μόνο το 14% των επιθέσεων αρκούδας γκρίζλι παγκοσμίως οδηγεί σε θανάτους.

Οι εμφανίσεις των αρκούδων γίνονται συχνότερες τους φθινοπωρινούς μήνες καθώς βγαίνουν για αναζήτηση τροφής πριν την χειμερία νάρκη.

A bear attack in Alberta’s Banff National Park has left two people dead, Parks Canada announced late Saturday.https://t.co/oWckUus4g6

— CBC News (@CBCNews) October 1, 2023