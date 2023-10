Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν τις μεταγραφικές… ενέσεις τους για την σεζόν 2023/24. Μετά το mega trade του Ντέιμιαν Λίλαρντ, ήρθε η προσθήκη ενός ακόμα γκαρντ, του Κάμερον Πέιν.

Ο 29χρονος συμφώνησε με την ομάδα του Μιλγουόκι για έναν χρόνο, με τον Πέιν μέχρι πρότινος να είναι free agent μετά την θητεία του στους Φοίνιξ Σανς.

BREAKING: Milwaukee Bucks have signed Cameron Payne to a one-year deal.

Bucks just got even deeper! 🦌 pic.twitter.com/q4esXI9B2J

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 1, 2023