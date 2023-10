Σοκ προκαλεί το βίντεο που δείχνει μια 15χρονη μαθήτρια στο Μίσιγκαν να πετάει μια μεταλλική καρέκλα στο κεφάλι καθηγήτριάς της.

Το βίντεο που έχει γίνει viral, φαίνονται δύο μαθήτριες να έχουν εμπλακεί σε καυγά και να βρίζουν η μία την άλλη.

Η καθηγήτρια έπεσε στο πάτωμα και έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητη.

Και οι δύο ανήλικες συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το οποίο πήρε εξιτήριο και αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Το βίντεο, που έχει πάνω από 21 εκατ. προβολές στο Χ, προκάλεσε οργή για την απαράδεκτη συμπεριφορά της μαθήτριας.

«Αυτό το βίντεο αποτυπώνει τη θλιβερή κατάσταση στα σχολεία στο Μίσιγκαν. Καμία αίσθηση της τάξης, κανένας σεβασμός για τους εκπαιδευτικούς και το χειρότερο, καμία μάθηση» ανέφερε, σύμφωνα με τη New York Post, ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ.

This video perfectly captures the sad state of Education in Michigan – no sense of order or direction, no respect for teachers, and worst of all, NO LEARNING.

Failure to educate young Michiganders is a recipe for increased CRIME, upticks in UNEMPLOYMENT, and SOCIETAL DISORDER.… https://t.co/AiQJ5wRQ2F

— Chief James Craig (@chiefjamescraig) September 29, 2023