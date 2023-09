Το τουρνουά της κατηγορίας ΑΤΡ500 στο Πεκίνο επιστρέφει στο world tour του τένις μετά από τέσσερα χρόνια και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει κανονικά το παρόν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του παγκοσμίου τένις έμαθαν σήμερα τους αντιπάλους τους στο τουρνουά που ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη (28/9) και ολοκληρώνεται στις 4 Οκτωβρίου.

Ο Τσιτσιπάς θα έχει μια από τις πιο απαιτητικές υποχρεώσεις στον πρώτο γύρο, καθώς η κληρωτίδα έβγαλε δίπλα από το όνομα του νούμερο 5 στον κόσμο, αυτό του Νίκολας Τζάρι στον πρώτο γύρο.

Ο Χιλιανός αποτελεί έναν από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες την σεζόν που διανύουμε, ενώ έχει αντιμετωπίσει τον Στέφανο τρεις φορές μόνο φέτος! Στις δύο ο Τσιτσιπάς είχε πάρει τη νίκη, ενώ έχει χάσει μια από αυτές φέτος και μια το 2019.

Σε πιθανό τρίτο γύρο, ο Τσιτσιπάς θα βρει τον πιο δύσκολο αντίπαλο μέχρι εκείνο το σημείο και αυτό διότι θα παίξει απέναντι είτε στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα (βάσει ranking).

Σε περίπτωση που μπει στον ημιτελικό υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσει έναν εκ των Μεντβέντεφ ή Ρούμπλεφ, ενώ στο ίδιο μισό βρίσκεται και Κάμερον Νόρι με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Στο απέναντι ταμπλό, ο Στέφανος αποφεύγει (μπορεί να τους συναντήσει μόνο στον τελικό) τους Κάρλος Αλκαράθ, Γιάνικ Σίνερ, Χόλγκερ Ρούνε και Κάσπερ Ρουντ.

Δύσκολη αρχή θα έχει το νούμερο 2 του ταμπλό Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος θα παίξει στον πρώτο γύρο με τον Αμερικανό, Τόμι Πολ, ενώ ο Σίνερ (Νο6) θα παίξει με τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς.

Παράλληλα ο νούμερο 1 του ταμπλό, Κάρλος Αλκαράθ περιμένει αντίπαλο από τους προκριματικούς αγώνες, ενώ ντέρμπι διακρίνεται στον πρώτο γύρο ανάμεσα σε Χόλγκερ Ρούνε και Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ.

