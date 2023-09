Το καλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο είναι το Passalacqua, μια βίλα του 18ου αιώνα στην άκρη της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, σύμφωνα με τον οργανισμό 50 Best, ο οποίος ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του «The World’s 50 Best Hotels» στο Λονδίνο την Τρίτη..

Η βίλα-ξενοδοχείο είναι το πρώην σπίτι του συνθέτη Vincenzo Bellini και βρίσκεται ανάμεσα σε επτά στρέμματα κήπων με αναβαθμίδες. Οι τιμές ξεκινούν από 1.300 δολάρια ανά διανυκτέρευση, σύμφωνα με τον οργανισμό 50 Best.

Ο κατάλογος σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο οργανισμός 50 Best εμβαθύνει στην κατάταξη ξενοδοχείων, αν και εδώ και χρόνια κατατάσσει τα «The World’s 50 Best Restaurants» και «The World’s 50 Best Bars».

Η κατάταξη βασίζεται σε υποψηφιότητες που έγιναν από 580 ανώνυμους ψηφοφόρους (ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους, ξενοδόχους και ταξιδιώτες πολυτελείας) από όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Τα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο

Passalacqua, Moltrasio, Ιταλία Rosewood Hong Kong, Χονγκ Κονγκ Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, Ταϊλάνδη The Upper House, Χονγκ Κονγκ Aman Τόκιο, Ιαπωνία La Mamounia, Μαρακές, Μαρόκο Soneva Fushi, Μαλδίβες One&Only Mandarina, Puerto Vallarta, Μεξικό Four Seasons Firenze, Φλωρεντία, Ιταλία Mandarin Oriental Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Capella Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη The Calile, Μπρισμπέιν, Αυστραλία Chable Yucatán, Chochola, Μεξικό Aman Venice, Ιταλία Singita Lodges, Εθνικό Πάρκο Kruger, Νότια Αφρική Claridge’s, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Raffles Singapore, Σιγκαπούρη Nihi Sumba, Wanokaka, Ινδονησία Hotel Esencia, Tulum, Μεξικό Le Sirenuse, Ποζιτάνο, Ιταλία Borgo Egnazia, Savelletri, Ιταλία The Connaught, Λονδίνο Royal Mansour, Μαρακές, Μαρόκο Four Seasons Μαδρίτη, Ισπανία Aman Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin, Γαλλία Rosewood Sao Paulo, Sao Paulo, Βραζιλία Capella Singapore, Σιγκαπούρη Le Bristol Παρίσι, Γαλλία Park Hyatt Kyoto, Κιότο, Ιαπωνία La Reserve, Παρίσι, Γαλλία Gleneagles, Auchterarder, Σκωτία Hotel Du Cap-Eden-Roc, Αντίμπ, Γαλλία Cheval Blanc Παρίσι, Γαλλία Four Seasons Astir Palace Hotel Αθήνα, Ελλάδα Soneva Jani, Μαλδίβες The Newt in Somerset, Bruton, Ηνωμένο Βασίλειο Amangalla, Galle, Σρι Λάνκα Hoshinoya Τόκιο, Ιαπωνία Desa Potato Head, Μπαλί, Ινδονησία Eden Rock St. Barths, Καραϊβική The Siam, Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Badrutt’s Palace, St. Moritz, Ελβετία Atlantis The Royal, Ντουμπάι, ΗΑΕ The Oberoi Amarvilas, Άγκρα, Ινδία NoMad London, Ηνωμένο Βασίλειο The Savoy, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Equinox Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες Six Senses Ibiza, Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία Hôtel de Crillon, Παρίσι, Γαλλία

Συνολικά, στη λίστα κυριαρχούν τα ξενοδοχεία της Ευρώπης και της Ασίας, με την Ασία να καταλαμβάνει τις μισές από τις θέσεις της πρώτης 10άδας.

Η Γαλλία φιλοξενεί τα περισσότερα ξενοδοχεία στη λίστα, με έξι καταλύματα διάσπαρτα στη χώρα, ενώ η Ιταλία έχει πέντε – αν και κανένα στη Ρώμη. Σε επίπεδο πόλεων, το Παρίσι, το Λονδίνο και η Μπανγκόκ έχουν από τέσσερα ξενοδοχεία στη λίστα.

Άλλα βραβεία

Ο οργανισμός 50 Best ανακοίνωσε μεμονωμένα βραβεία για ξενοδοχεία που ξεχώρισαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως το Singita Lodges στο Εθνικό Πάρκο Kruger, το οποίο έλαβε το βραβείο «Eco Hotel» 2023 για την πρωτοπορία του οικολογικού τουρισμού, και το The Newt της Αγγλίας, το οποίο κέρδισε το βραβείο “Best Boutique Hotel”.

Όσον αφορά τους νεοεισερχόμενους, το Capella Bangkok ανακηρύχθηκε «Καλύτερο νέο ξενοδοχείο» και το The Lodge at Blue Sky της Γιούτα, το οποίο άνοιξε το 2019, ανακηρύχθηκε «One to Watch» επειδή έχει κορυφαίες δυνατότητες να εισέλθει στο μέλλον στη λίστα με τα 50 κορυφαία ξενοδοχεία.

Το σύστημα ψηφοφορίας

Οι ψηφοφόροι, οι οποίοι χωρίζονται σε εννέα περιοχές σε όλο τον κόσμο, αναφέρουν τα επτά καλύτερα ξενοδοχεία στα οποία έχουν μείνει τα τελευταία δύο χρόνια, με τη σειρά προτίμησής τους. Οι ψήφοι περιορίζονται σε τρία καταλύματα του ίδιου ξενοδοχειακού ομίλου, σύμφωνα με τους κανόνες.

Οι ψηφοφόροι μπορούν να προτείνουν όποιο ξενοδοχείο θέλουν, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τις εγκαταστάσεις ή την τοποθεσία.

