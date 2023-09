Στις 11 το πρωί της Πέμπτης συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Αντιπλοίαρχο Πολεμικού Ναυτικού, Γλυκερία Μεμεκίδου, ένα από τα πέντε μέλη της ελληνικής αποστολής που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στη Λιβύη.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κομοτηνή.

Με Προεδρικό Διάταγμα που υπεγράφη την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, με πρόταση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και κατόπιν απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων Στρατού Ξηράς, απονεμήθηκε στην Αντιπλοίαρχο (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ (ΑΜ: ΥΝ-232) ο βαθμός της Υποναυάρχου.

Πίσω από το όχημα που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη, ήταν δύο τζιπ για να τα συνοδεύουν.Ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση, πέρασε το πρώτο τζιπ, το όχημα έστριψε και χτύπησε από την αριστερή πλευρά το λεωφορείο.

Αμέσως ξέσπασε φωτιά, με αποτέλεσμα τα πέντε μέλη της αποστολής να μην προλάβουν να βγουν.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023