Το τρέιλερ

Ο Νίκος Βαμβακούλας έχει αποδείξει ότι είναι αντισυμβατικός και πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Αυτή τη φορά αποφάσισε να αφήσει τις ανέσεις του σπιτιού και να ξενιτευτεί στον Άγιο Δομίνικο, προκειμένου να πάρει μέρος στο νέο reality «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here». Σύντομα μάλιστα, θα δούμε τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή στο τρέιλερ που θα κυκλοφορήσει από το κανάλι.

Ο «τραμπάκουλας» των ελληνικών γηπέδων κάνει την ανατροπή στα 66 του χρόνια και λαμβάνει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι που θυμίζει το «Survivor» με απαιτητικές δοκιμασίες και μάλιστα πολλά μίλια μακριά από την Ελλάδα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι στο ριάλιτι θα συμμετέχουν ακόμη: Η πρώην βουλευτής Ραχήλ Μακρή, η τραγουδίστρια Αγγελική Ηλιάδη, το μοντέλο Δήμητρα Αλεξανδράκη, ο Γιώργος Χειμωνέτος και ο Τάσος Ξιαρχό.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το νέο ριάλιτι

Δύο φίλοι από τα παλιά ενώνουν το χιούμορ τους στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα ετοιμάζουν βαλίτσες και γίνονται οι… ξεναγοί μας στη ζούγκλα του «I’ M A CELEBRITY… get me out of here».

Εκείνος ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παρουσιαστές με απαράμιλλο χιούμορ και μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων. Εκείνη iconic performer, που την αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση, από την πρώτη στιγμή, για τη φωνή, τη λάμψη και τη θετική της ενέργεια. Μαζί, ως ένα απολαυστικό δίδυμο, θα μας συστήσουν τους Celebrities που τολμούν να εγκαταλείψουν την άνεση του σπιτιού τους και να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι στα βάθη της ζούγκλας!

Απροσδόκητες δοκιμασίες, ακραίες προκλήσεις και αποφάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές και τα όριά τους είναι στο καθημερινό τους πρόγραμμα! Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα θα βρίσκονται στο πλευρό τους με σκοπό να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν τα δύσκολα με χιούμορ αλλά και θάρρος και τελικό στόχο να περάσουν αυτοί καλά, κι εμείς από το σπίτι, ακόμα καλύτερα! Όλοι είναι έτοιμοι προς αναχώρηση…