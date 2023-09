Ρίγη συγκίνησης προκαλούν οι φωτογραφίες της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, λίγες ώρες πριν από το φονικό τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πέντε μέλη της.

Στην ανάρτηση της ιστοσελίδας “The Libya Update” δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες που δείχνουν τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής -16 εκ των οποίων ήταν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων- να ενημερώνονται στην πίστα του αεροδρομίου πριν να επιβιβαστούν στο μοιραίο λεωφορείο για να ξεκινήσουν την αποστολή έρευνας και διάσωσης στη πλημμυρισμένη Λιβύη.

Μια αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε καθώς λίγη ώρα μετά ενεπλάκησαν στο τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα.

«Μονάδες του ελληνικού στρατού φτάνουν στη Λιβύη για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των θυμάτων από τις πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της ανατολικής περιοχής της χώρας» έγραφε σε άρθρο του ο ιστότοπος “The Libya Update” ενώ λίγη ώρα μετά αναρτούσε το συγκλονιστικό βίντεο που φαίνεται να καίγεται το όχημά μεταφοράς τους μετά τη σύγκρουση με ένα φορτηγό.

