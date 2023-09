Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Μαρόκο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικότερο σεισμό εδώ και έξι δεκαετίες στη χώρα, ενώ πολλοί κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές ετοιμάζονται να περάσουν άλλη μια νύχτα στο ύπαιθρο.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται δραματικά. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.012 και 2.059 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός που συγκλόνισε το Μαρόκο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ήταν μεγέθους 7 βαθμών και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε άλλες αφρικανικές χώρες, όπως η Μαυριτανία και η Αλγερία, καθώς και στο νότιο τμήμα της Ιβηρικής.

Στο χωριό Αμιζμίζ, που βρίσκεται κοντά στο επίκεντρο, διασώστες και εθελοντές μετακινούν ερείπια με τα χέρια τους. Τα στενά σοκάκια έχουν κατακλυστεί από χαλάσματα. Έξω από ένα νοσοκομείο κείτονται περίπου 10 πτώματα, καλυμμένα με κουβέρτες, ενώ συντετριμμένοι συγγενείς θρηνούν.

