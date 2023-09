Στους 1.305 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ, που σημειώθηκε στο Μαρόκο το βράδυ της Παρασκευής.

Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 1.832 – εκ των οποίων 1.220 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Αποφασίστηκε να κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια», ανέφερε το παλάτι σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων MAP, μετά από συνεδρίαση του συμβουλίου που έγινε υπό την προεδρία του βασιλιά Μοχάμεντ ΣΤ’.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα αναπτύξουν ομάδες διάσωσης για να προμηθεύουν τις πληγείσες περιοχές καθαρό πόσιμο νερό, τρόφιμα, σκηνές και κουβέρτες, υπογραμμίζει παράλληλα η ανακοίνωση.

The moment a building completely collapsed following the earthquake that struck Morocco a short while ago.

