Ο Κάσπερ Σμάιχελ φαίνεται πως έχει βρει τον νέο σταθμό της καριέρας του, στο Βέλγιο.

Και αυτό διότι σύμφωνα με πληροφορίες από την χώρα, ο Δανός τερματοφύλακας πλησιάζει όλο-ένα και περισσότερο στην Άντερλεχτ.

Πιο συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Σμαίχελ τα έχει βρει σε όλα με την 34 φορές κάτοχο του τίτλου στην χώρα και πως σήμερα θα ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταγραφή.

Η ενίσχυση με Σμάιχελ δεν θα κοστίσει τίποτα στην Άντερλεχτ, καθώς ο παίκτης έμεινε ελεύθερος από την Νις στην οποία και έπαιζε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ενώ το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι μονοετές.

Ο 36χρονος πλέον Δανός τερματοφύλακας είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Αγγλίας με την Λέστερ το 2016. Στο «νησί» με την φανέλα των «αλεπούδων» έκανε συνολικά 479 συμμετοχές.

Kasper Schmeichel will complete move to Anderlecht today. Contract until June 2024 for the goalkeeper 🟣🤝🏻

Deal will be sealed in the next 24h.

Schmeichel, available as free agent after contract terminated at OGC Nice — deal agreed as @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/3baObsPOwo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023