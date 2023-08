Για φιλορωσική, «ιμπεριαλιστική προπαγάνδα» κατηγορείται ο Πάπας Φραγκίσκος από το Κίεβο, μετά την αναφορά του στη «Μεγάλη Ρωσία» σε μία ομιλία του προς τους νεαρούς Ρώσους καθολικούς στις 25 Αυγούστου στα πλαίσια της Ρωσικής Ημέρας Νεολαίας στην Αγία Πετρούπολη.

Συγκεκριμένα ο Πάπας δήλωσε τα εξής:

«Μην ξεχνάτε την ταυτότητά σας. Είστε οι κληρονόμοι της μεγάλης Ρωσίας, της μεγάλης Ρωσίας των αγίων, των βασιλέων, της μεγάλης Ρωσίας του Μεγάλου Πέτρου, της Αικατερίνης Β’, αυτής της μεγάλης και καλλιεργημένης ρωσικής αυτοκρατορίας, του τόσο μεγάλου πολιτισμού, της τόσο μεγάλης ανθρωπιάς, μην ξεφορτωθείτε ποτέ αυτή την κληρονομιά, είστε οι κληρονόμοι της μεγάλης μητέρας Ρωσίας, προχωρήστε και σας ευχαριστώ για τον τρόπο ύπαρξής σας και για το ότι είστε Ρώσοι».

