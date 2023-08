Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας

Θρήνος επικρατεί στο WWE μετά τον ξαφνικό θάνατο του Μπρέι Γουάιατ (Bray Wyatt) σε ηλικία μόλις 36 ετών. Το κανονικό όνομα του παλαιστή ήταν Γουίνταμ Ροτούντα.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθυντής περιεχομένου του WWE Πολ Λεβέσκ, πιο γνωστός ως Triple H. Ο ίδιος τόνισε ότι η σκέψη όλων των ανθρώπων του WWE είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Μπρέι Γουάιατ.

Η ανάρτηση στο Twitter

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο παλαιστής αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ είχε περάσει κοροναϊό και είχε θέμα με την καρδιά του, η οποία τελικά ήταν αυτή που τον πρόδωσε.

Ο Μπρέι Γουάιατ ήταν παλαιστής τρίτης γενιάς αφού τόσο ο πατέρας του όσο και ο παππούς του είχαν γράψει μεγάλη ιστορία στον χώρο της επαγγελματικής πάλης.

Ο σπουδαίος παλαιστής είχε κάνει το ντεμπούτο του το 2009 στο πρωτάθλημα πάλης της Φλόριντα, ενώ είχα κατακτήσει μια σειρά από τίτλους εκτός από τους τρεις στο WWE, όπως επισημαίνει το tvline.com.

Ο Μπρέι Γουάιατ είχε τρία παιδιά από δύο συντρόφους, ενώ εν ζωή είναι οι γονείς του, ο αδερφός του (γνωστός στο WWE ως Μπο Ντάλας) και η αδερφή του.

Τον αποχαιρετούν στα social media

Πολλές είναι οι αναρτήσεις με τις οποίες φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τον Μπρέι Γουάιατ στα social media. H ανάρτηση του WWE:

Thinking about Bray and his Family. This sucks so bad. 😞 pic.twitter.com/r4wiMEqzbc — Carmelo Hayes (@Carmelo_WWE) August 25, 2023

Το «αντίο» του Ντουέιν Τζόνσον

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023

Η τελευταία ομιλία του Μπρέι Γουάιατ

Άλλοι θυμίζουν την τελευταία ομιλία που έκανε ο σπουδαίος παλαιστής.

Bray Wyatt ‘s last speech was so emotional as if he knew what would come 😭😭#BrayWyatt #RIPBrayWyatt pic.twitter.com/Pds3ttiLoE — X (@MSDADDIC) August 25, 2023

Στιγμιότυπα από τους αγώνες του θρύλου του WWE