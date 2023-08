Αποφασισμένοι να αλλάξουν εντελώς τον ποδοσφαιρικό χάρτη είναι οι Σαουδάραβες αυτό το καλοκαίρι…

Η Αλ Ιτιχάντ παρουσιάζεται να επιμένει για την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ από τη Λίβερπουλ και σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα βρίσκεται σε -προχωρημένο στάδιο- διαπραγματεύσεων με τους «reds» αλλά και με τον Αιγύπτιο.

Η ομάδα της Saudi Pro League θέλει διακαώς τον Σαλάχ και δεν είναι η πρώτη φορά το φετινό καλοκαίρι που προσπαθεί να τον αποκτήσει. Αυτή τη φορά του προσφέρει τριετές συμβόλαιο, μέχρι το 2026, με ετήσιες απολαβές 80 εκατομμύρια ευρώ.

#AlIttihad are in talks to try to sign Mohamed #Salah: ready a contract until 2026 with a salary of €80M/year. Opened talks with #Liverpool. #transfers #LFC 🇸🇦

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2023