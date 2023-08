Η καταστροφή από τις πυρκαγιές δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί καθώς τα πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη τόσο στη Θράκη, όσο στην Αττική και τη Βοιωτία, οι συνέπειές της έχουν όμως γίνει ήδη αισθητές.

Ο ουρανός έχει αλλάξει χρώμα τις τελευταίες ημέρες, ο καπνός από τη φωτιά στη Θράκη έφτασε στο Ιόνιο και η κατάσταση επιβαρύνεται από τη φωτιά στην Πάρνηθα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στην υγεία.

Η εικόνα από το διάστημα είναι αποκαρδιωτική. Η κάμερα του διεθνή διαστημικού σταθμού κατέγραψε τον καπνό που είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα από τις φωτιές στη Θράκη.

This @Space_Station pass over Greece shows just how the skies are filled with wildfire smoke across the entire region. #Greecewildfires

Aug 23, 2023 – 12:18 PM EEST pic.twitter.com/9HwIu6LYzx

— ISS Above (@ISSAboveYou) August 23, 2023