Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το φιλί που έδωσε ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Luis Rubiales, σε παίκτρια της εθνικής ομάδας της χώρας κατά την απονομή των μεταλλίων στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών.

Η Ισπανία κέρδισε με 1-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία στον τελικό που διεξήχθη στην Αυστραλία. Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε η Olga Carmona ενώ η Jennifer Hermoso έχασε πέναλτι, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στο τελικό αποτέλεσμα.

Οι πανηγυρισμοί των παικτριών της Ισπανίας με το σφύριγμα της λήξης ήταν έξαλλοι και ο Rubiales ήταν παρών στην απονομή δίνοντας τα μετάλλια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν η Hermozo πήγε να παραλάβει το μετάλλιό της ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας την άρπαξε, τη φίλησε στο μάγουλο και μετά στο στόμα.

🚨💣 A scandal explodes in Spain because the president of the Spanish football federation, Luis Rubiales, kissed Jenni Hermoso, striker of Spain. (@RMCsport) pic.twitter.com/zdKBBxyRXR

