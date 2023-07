Παγώνουν το αίμα οι εικόνες, από τη συντριβή επιβατικού αεροσκάφους στη Σομαλία.

Κατά τη διαδικασία της προσγείωσής του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μογκαντίσου, όπως φαίνεται και σε βίντεο, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 34 άτομα, έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και προσέκρουσε σε περίφραξη.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Σομαλίας, οι 30 επιβάτες και τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της πτήσης εσωτερικού επέζησαν.

Video footage captures moment a passenger plane crash landed at Mogadishu’s international airport.

All 30 passengers and four crew members on the domestic flight survived, according to Somali authorities ⤵️ pic.twitter.com/eT9gWrJOUF

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2023