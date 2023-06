Εξήντα εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν από τον Ιανουάριο στον Καναδά, επιφάνεια 18 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των τελευταίων δέκα ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, που απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση για επαγρύπνηση λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του αέρα σε όλη τη χώρα.

«Οι Καναδοί είναι αντιμέτωποι με χωρίς προηγούμενο συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και το πιο ανησυχητικό είναι πως η κορύφωση της περιόδου δεν θα έρθει πιθανόν παρά σε εβδομάδες ακόμη», τόνισε ο Ζαν-Ιβ Ντικλό, ο υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η κατάσταση «έχει αληθινή επίπτωση στη σωματική και ψυχική μας υγεία», πρόσθεσε.

