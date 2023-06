Η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστραλία σε φιλική αναμέτρηση στην Κίνα, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι.

Εκτός από το υπέροχο γκολ που πέτυχε στα 79 δευτερόλεπτα και ήταν το γρηγορότερο στην καριέρα του, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» πρόσφερε μαγικές στιγμές σε όσους βρέθηκαν στο γήπεδο.

Σε μία από αυτές, προς το τέλος του αγώνα, ο Μέσι πέρασε τη μισή ομάδα της Αυστραλίας με τρομερή ενέργεια μέσα σε λίγα τετραγωνικά, δείχνοντας πως παρά το ότι οδεύει στα 36 του χρόνια, παραμένει σε άλλο επίπεδο.

Δείτε τη φάση:

