Ελληνικό στην κορυφή

Το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best απένειμε σε 25 ξενοδοχεία το TripAdvisor με βάση τον αριθμό διθυραμβικών κριτικών και απόψεων από την κοινότητά των χρηστών της πλατφόρμας σε διάστημα 12 μηνών.

Λιγότερο από το 1% των 8 εκατομμυρίων καταχωρίσεων στο Tripadvisor επιβραβεύονται με Best of the Best, υποδηλώνοντας το υψηλότερο επίπεδο αριστείας στη φιλοξενία.

Παρακάτω ακολουθούν τα πολυτελή ξενοδοχεία που κέρδισαν το βραβείο Travellers’ Choice Best of the Best για το 2023 με «ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση και απαράμιλλες ανέσεις», όπως σημειώνει η ταξιδιωτική πλατφόρμα.

Πρώτο στη λίστα φιγουράρει ένα ελληνικό ξενοδοχείο το Ikos Dassia που βρίσκεται στη Δασσιά Κέρκυρας, ενώ στην 4η θέση βρίσκεται το Ikos Aria που βρίσκεται στο νησί της Κω. Την 11η θέση κατέλαβε ένα άλλος ξενοδοχείο της αλυσίδας Ikos, το Ikos Olivia, στη Γερακινή, ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο «πόδι» της Χαλκιδικής.

Η λίστα των 25 ξενοδοχείων

1.Ikos Dassia: Δασσιά Κέρκυρας, Ελλάδα

2.Ikos Andalusia: Εστεπόνα, Ισπανία

3. Shangri-La The Shard: Λονδίνο, Βρετανία

4.Ikos Aria: Κως, Ελλάδα

5. Voyage Sorgun: Σιντέ, Τουρκία

6. Rixos Premium Belek – The Land of Legends Access: Μπέλεκ, Τουρκία

7. Corpo Santo Lisbon Historical Hotel: Λισαβόνα, Πορτογαλία

8. Hotel Clark Budapest: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

9. Quinta Jardins do Lago: Μαδέιρα, Πορτογαλία

10. Voyage Belek Golf & Spa: Μπέλεκ, Τουρκία

11. Ikos Olivia, Γερακινή, Ελλάδα

12. Ιberostar Grand El Mirador, Τενερίφη Ισπανία

13. The Omnia, Ζερμάτ, Ελβετία

14. Hotel Grand Powers, Παρίσι, Γαλλία

15. Haven Hall Hotel, Νήσος Γουάιτ, Βρετανία

16. Es Princep, Μαγιόρκα, Ισπανία

17. Grand Hotel La Favorita, Σορέντο, Ιταλία

18. Four Seasons Hotel, Λεμεσός, Κύπρος

19. Grove of Narberth, Μόλεστον, Βρετανία

20. Luxury Villa Excelsior Parco, Νήσος Κάπρι, Ιταλία

21. The Capra Hotel Saas-Fee, Σάας-Φι, Ελβετία

22. Elysium Hotel, Πάφος Κύπρος

23. Amavi, MadeForTwo Hotels Paphos, Πάφος, Κύπρος

24. Relais & Chateaux Hotel Castel Fragsburg, Mεράνο, Ιταλία

25. Grand Hotel du Palais Royal, Παρίσι, Γαλλία

Πηγή: ΟΤ