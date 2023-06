Απολαυστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με νεαρές τίγρεις να μαθαίνουν κολύμπι για πρώτη φορά στον Ζωολογικό Κήπο του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι νεαρές τίγρεις Ζακ και Κρισπέν έκαναν τα πρώτα μαθήματα κολύμβησης μπροστά στους γονείς τους, Γκέισα και Ασίμ.

Οι νεαρές τίγρεις ήταν σχετικά διστακτικές, ενώ οι άνθρωποι του Ζωολογικού Κήπου είχαν βάλει πλαστικές μπάλες στη λίμνη όπου γίνονταν τα μαθήματα κολύμβησης.

Στη συνέχεια, όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, οι νεαρές τίγρεις παίρνουν θάρρος, κάνουν άλματα στο νερό και κυνηγάνε τις πλαστικές μπάλες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τίγρεις αυτές ανήκουν στα απειλούμενα είδη.

ICYMI: Tiger cubs Zac and Crispin pounced on plastic balls floating in a pond as their parents, Gaysha and Asim, observed their swimming lesson at London Zoo pic.twitter.com/KEuhHykPlX

— Reuters (@Reuters) June 11, 2023