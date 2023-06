Τρεις τραυματίες

Ακόμα ένα drone έπεσε σε ρωσικό έδαφος τραυματίζοντάς αυτή τη φορά τρία άτομα. Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Βορονέζ, ρωσική πόλη που απέχει 180 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Αλεξάντρ Γκούσεφ, περιφερειακός κυβερνήτης της περιοχής, είπε ότι τα τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από θραύσματα γυαλιών ενώ δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται ζημιές και μαύρα σημάδια από φωτιά στην πρόσοψη του κτιρίου διαμερισμάτων.



According to #Russian media, an unidentified drone crashed into the window of a residential building in #Voronezh. pic.twitter.com/slJYiRYjZj — Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) June 9, 2023

Footage of a drone crash on an apartment building in #Voronezh The governor of the Voronezh region reported that the number of wounded rose to 3.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/hl4PaXhEeN — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) June 9, 2023

💥A #drone crashed into the window of a residential building in #Voronezh, #Russia, — rosZMI pic.twitter.com/7jJ2TChtE0 — Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) June 9, 2023

Τα πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσα στη ρωσική επικράτεια είναι πλέον συχνά, αλλά τις περισσότερες φορές σημειώνονται σε περιοχές όπως το Μπέλγκοροντ, που βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία δεν σχολιάζει φερόμενες διασυνοριακές επιδρομές στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Η Ρωσία κατηγόρησε τον περασμένο μήνα την Ουκρανία ότι εξαπέλυσε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Κρεμλίνου, σε μια απόπειρα, σύμφωνα με τη Μόσχα, να σκοτώσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξή του σ’ αυτό το επεισόδιο.