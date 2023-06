Ο Λιονέλ Μέσι έριξε… άκυρο στην Μπαρτσελόνα, επιλέγοντας την Ιντερ Μαϊάμι για επόμενο σταθμό στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Οι Μπλαουγκράνα πίστεψαν πολύ σε έναν νέο γάμο με τον Αργεντινό σούπερ σταρ και μετά το οριστικό ναυάγιο, καλούνται να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα κοιτάζουν την επόμενη μέρα και ετοιμάζονται να θέσουν σε εφαρμογή το plan B. Που θέλει επιστροφή του Νεϊμάρ στην Βαρκελώνη.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αναμένεται να πάρει τον δρόμο της φυγής από το Παρίσι, με αποτέλεσμα να προταθεί στην Μπαρτσελόνα. Η ομάδα του Τσάβι θέλει να προχωρήσει σε δυνατές κινήσεις και καλοβλέπει την πιθανότητα επιστροφής του 31χρονου άσου.

Φυσικά, για να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία, θα πρέπει ο Νεϊμάρ να ανάψει το πράσινο φως σε γενναίο ψαλίδι στις αποδοχές του. Κάτι που δείχνει πρόθυμος να το κάνει.

