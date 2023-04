Στις φλόγες παραδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης ένα κτίριο που ανήκει στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας στο κέντρο της Μόσχας, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό TASS.

Όπως φαίνεται σε εικόνες που μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης στα social media φαίνεται μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από τα κεντρικά γραφεία του υπουργείου Άμυνας στην ρωσική πρωτεύουσα στην οδό Znamenka, κοντά στο Κρεμλίνο.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να τη σβήσουν, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Γύρω στις 19:30, σε ένα από τα κτήρια που στεγάζουν διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα, οι υπάλληλοι εντόπισαν την ύπαρξη καπνού. Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκαν αμέσως και έστειλαν δυνάμεις στο σημείο», ανέφερε ανακοίνωση που εκδόθηκε νωρίτερα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

🔥 In the center of #Moscow, one of the buildings of the Russian Defense Ministry is on fire

Russian media report that one of the rooms on the floor caught fire. The video shows thick black smoke coming out of the building. pic.twitter.com/VZhE9c7f07

— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2023