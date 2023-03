Ένα τρένο που μετέφερε αιθανόλη εκτροχιάστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30.3.2023, ώρα ΗΠΑ) στο Ρέιμοντ της Μινεσότα, με αποτέλεσμα αρκετά βαγόνια να τυλιχθούν στις φλόγες και οι αρχές να αναγκαστούν να εκκενώσουν την περιοχή.

Η αιθανόλη είναι μια εξαιρετικά εύφλεκτη χημική ουσία και αν κάποιος εκτεθεί μπορεί να εμφανίσει βήχα, ζάλη, αίσθημα καύσου στα μάτια, υπνηλία και απώλεια αισθήσεων.

Τα σπίτια σε απόσταση μισού μιλίου από τον εκτροχιασμό εκκενώθηκαν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Kandiyohi, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κύρια σιδηροδρομική γραμμή έχει αποκλειστεί και δεν είναι γνωστό πότε θα τεθεί ξανά σε λειτουργία. Τα αίτια του εκτροχιασμού είναι υπό διερεύνηση.

Αυτό το περιστατικό έρχεται σχεδόν δύο μήνες αφότου ένα άλλο τρένο που μετέφερε επικίνδυνα χημικά εκτροχιάστηκε στην Ανατολική Παλαιστίνη του Οχάιο - πυροδοτώντας μια πολυήμερη κόλαση, εκτοξεύοντας δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις στον αέρα ενώ χιλιάδες ψάρια δηλητηριάστηκαν.

Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε εθνικό επίπεδο με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές και μέλη του Κογκρέσου να έχουν προτείνει μεταρρυθμίσεις στις οποίες θέλουν να προβούν οι σιδηροδρομικές εταιρείες για να αποτρέψουν μελλοντικούς εκτροχιασμούς.

🟥 BREAKING NEWS: Evacuations ordered in Raymond, Minnesota, after train derailment and large fire from cars carrying ethanol pic.twitter.com/XXGauabxrn

— Bruce Snyder MindfixTV NEWS (@realBruceSnyder) March 30, 2023