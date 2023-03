«Βόμβα»

Στα πρωτοσέλιδα των ημερών κυριάρχησε η νέα παγκόσμια τραπεζική κρίση και δικαίως, γράφει σε άρθρο του στο Daily Reckoning ο James Rickards*, πρώην σύμβουλος της κοινότητας των Υπηρεσιών Πληροφοριών (IC) και του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ.

Στην πορεία προς τον Τρίτο Παγκόσμιο

Εχουμε δει τις διαδοχικές καταρρεύσεις της Silvergate Bank, της Silicon Valley Bank και της Signature Bank, μαζί με τις διασώσεις της First Republic Bank και της Credit Suisse, προσθέτει και συνεχίζει:

«Να είστε βέβαιοι ότι περισσότερες τραπεζικές χρεοκοπίες βρίσκονται καθοδόν. Ωστόσο, η τραπεζική κρίση δεν είναι η μόνη σημαντική εξέλιξη και μπορεί να μην είναι καν η πιο σημαντική…

»Η συνεχής κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία που μας οδηγεί στην πορεία προς τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ίσως στην πυρηνική εξόντωση είναι σαφώς πιο σημαντική. Ωστόσο, πουθενά δεν τυγχάνει ανάλογης προσοχής.

Η ιστορία γίνεται πιο περίπλοκη

»Εχετε ακούσει για το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν ένα αμερικανικό drone (το MQ-9 Reaper) πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα κοντά στη ρωσική Κριμαία (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω).

»Οι αναφορές ποικίλλουν για το τι συνέβη, αλλά η πιο αξιόπιστη εκδοχή είναι ότι οι Ρώσοι απενεργοποίησαν το drone περιλούζοντάς το με καύσιμα και αγγίζοντας τον έλικά του (που βρίσκεται στο πίσω μέρος του) μ’ ένα από τα μαχητικά αεροσκάφη. Ο έλικας φυσικά καταστράφηκε και το drone έπεσε στη θάλασσα.

»Αν αληθεύει, πρόκειται για εξαιρετική πτήση από τους ρώσους πιλότους. Από εκεί και πέρα, η ιστορία γίνεται πιο περίπλοκη.

Στη μέση της Μαύρης Θάλασσας; Αλήθεια;

»Οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι το drone πετούσε μέσα ή κοντά στον ρωσικό εναέριο χώρο. Οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Κριμαία ως ρωσική, επομένως δεν υπήρχε παραβίαση του εναέριου χώρου κατά την άποψη των ΗΠΑ.

»Το Πεντάγωνο δημοσίευσε ένα διάγραμμα ινχηλάτησης πτήσης που έδειχνε το drone στη μέση της Μαύρης Θάλασσας (χάρτης, κάτω), να εκτελεί τη δική του αποστολή.



Χάρτης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ με το σημείο όπου συνέβη το επεισόδιο με το drone (από το abcnews.go.com)

»Κατ’ αρχάς αυτό είναι πιθανότατα ένα ψέμα του Πενταγώνου που ξεκινά από το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανένας λόγος να βρίσκεται στη μέση της Μαύρης Θάλασσας.

»Ακόμη και αν το αφήσουμε αυτό στην άκρη, το βίντεο (κάτω) από το ίδιο το drone δείχνει ξεκάθαρα ότι επιχειρούσε πολύ κοντά στην Κριμαία τη στιγμή του συμβάντος, όχι στη μέση της Μαύρης Θάλασσας.

»Σ’ αυτές τις δύο εικόνες (κάτω), μπορείτε να δείτε καθαρά τη στεριά στο βάθος. Αυτό δεν μου φαίνεται σαν τη μέση της Μαύρης Θάλασσας. Η κάτω εικόνα δείχνει το συγκεκριμένο τμήμα στεριάς της εν λόγω χερσονήσου της Κριμαίας.

»Επίσης, αυτές οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου του περιστατικού, οπότε υπάρχει ατράνταχτη απόδειξη. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιχειρούσε ξεκάθαρα ακριβώς έξω από την Κριμαία, όχι στη μέση της Μαύρης Θάλασσας».

Η αποκάλυψη του Defense Express

Ο James Rickards αναφέρεται στην αποκάλυψη της ουκρανικής ιστοσελίδας Defense Express, η οποία ειδικεύεται σε στρατιωτικά και αμυντικά θέματα, και στο άρθρο της με τίτλο «Το χαμένο MQ-9 reaper εντοπίστηκε κοντά στην κύρια βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην κατεχόμενη Κριμαία»).

Αναλυτές συνέκριναν την ακτογραμμή στο βίντεο, το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα οι ΗΠΑ, με τα δεδομένα του Google Earth και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται «πιθανότατα για την περιοχή νοτιοδυτικά της Σεβαστούπολης (φωτογραφίες, κάτω)», επισημαίνει το ουκρανικό δημοσίευμα.

Και προσθέτει: «Ετσι, το αμερικανικό drone έφτασε πραγματικά κοντά στη βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και ταυτόχρονα μπορούσε να πραγματοποιήσει οπτική αναγνώριση χάρη στις κάμερες.

»Οχι μόνο η κύρια ναυτική βάση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά και οι αεροπορικές βάσεις κοντά στη Σεβαστούπολη, και συγκεκριμένα το Belbek (στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Σεβαστούπολη) βρισκόταν στο οπτικό πεδίο του drone».

Και ο James Rickards συνεχίζε στο άρθρο του: «Παρεμπιπτόντως, το drone πετούσε με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο, κάτι που αποτελεί παραβίαση των διεθνών αεροπορικών κατευθυντήριων γραμμών. Ενας αναμεταδότης ταυτοποιεί το αεροσκάφος. Γιατί ο αναμεταδότης του ήταν απενεργοποιημένος; Θα το αφήσω σ’ εσάς να το κρίνετε.

Οι ΗΠΑ δεν είναι ουδέτερες

»Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ρώσοι πιλότοι ανάγκασαν το αμερικανικό drone να χαθεί από τον ουρανό. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μαχητικά των ΗΠΑ και της Ρωσίας έρχονται σε άμεση επαφή με τρόπο που προκαλεί απώλεια μέσου, αν και δεν υπήρξαν πυρά από τη Ρωσία και το αεροσκάφος ήταν μη επανδρωμένο.

»Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει; Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν πληροφορίες από drones και άλλα αεροσκάφη που διαβιβάζουν στην Ουκρανία, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να στοχεύουν τις ρωσικές δυνάμεις. Αυτό μας καθιστά εμπόλεμους και νόμιμο στόχο για τους Ρώσους.

»Ο γερουσιαστής Lindsey Graham δεν σας το λέει αυτό. Θέλει να πιστέψετε ότι οι ΗΠΑ απλώς ασχολούνταν με τις δικές τους δουλειές όταν αυτοί οι άθλιοι Ρώσοι κατέρριψαν το drone μας. Θέλει οι ΗΠΑ να ανταποδώσουν, καταρρίπτοντας ρωσικά αεροσκάφη πάνω από διεθνή ύδατα.

»Ωστόσο, το Πεντάγωνο έχει υποβαθμίσει λίγο πολύ το περιστατικό, γεγονός που δείχνει ότι αυτή τη φορά μπορεί να επικρατήσουν οι ψυχραιμότεροι.

»Το Πεντάγωνο θέλει απλώς να ξεχαστεί το όλο θέμα για να μην χρειαστεί ν’ απαντήσει σε άβολες ερωτήσεις. Αλλά ποιος ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει ένα άλλο περιστατικό όπως αυτό;

Ενταση της κλιμάκωσης

»Αυτή είναι μόνο η τελευταία σε μια μακρά σειρά κλιμακούμενης συμπεριφοράς τόσο από τις ΗΠΑ (το πραξικόπημα του 2014, παρέχοντας stingers, javelins, HIMARS, πυρομαχικά, Patriots και την υπόσχεση για άρματα μάχης και άλλα στην πορεία) όσο και από τη Ρωσία (η εισβολή του 2022, αυξημένα στρατιωτικά επίπεδα, μαζικοί βομβαρδισμοί πυροβολικού και άλλα).

»Ο ουκρανός Ζελένσκι ζήτησε επίσης μαχητικά αεροσκάφη F-16 των ΗΠΑ και ακόμη βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ. Και οι δύο πλευρές μπορούν να κατηγορούν, αλλά, σε κάποιο σημείο, οι εμπόλεμοι δεν βλέπουν πλέον ποιος ξεκίνησε την κλιμάκωση και απλώς επικεντρώνονται στην ίδια την κλιμάκωση.

»Ακολουθεί ένα σενάριο που πρέπει να εξετάσετε: Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή η Ρωσία αρχίζει να κερδίζει τον πόλεμο αποφασιστικά και η Ουκρανία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

«Εντάξει, κέρδισες»;

»Αυτό δεν είναι μη ρεαλιστικό με δεδομένη τη σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών που αντιμετωπίζει τώρα η Ουκρανία. Εξαντλούνται ιδιαίτερα οι οβίδες πυροβολικού και το ΝΑΤΟ απλώς δεν έχει πολλά περισσότερα να τους δώσει. Από την άλλη πλευρά, τα ρωσικά εργοστάσια εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, παράγοντας οβίδες.

»Είναι ένα παιχνίδι αριθμών και η Ρωσία έχει τους αριθμούς. Αργά ή γρήγορα, αυτό θα εκδηλωθεί στο πεδίο της μάχης. Τι θα έκαναν λοιπόν η κυβέρνηση Μπάιντεν και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ σ’ εκείνο το σημείο; Θα καλούσαν απλώς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα έλεγαν, «Εντάξει, κέρδισες»;

»Είναι απίθανο. Εχουν ήδη επενδύσει τόσους πολλούς πόρους και τόση μεγάλη αίγλη στην Ουκρανία, η φήμη τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Το να χάσουν εντελώς από τη Ρωσία σ’ αυτόν τον πόλεμο αντιπροσώπων θα ήταν μεγαλύτερη στρατηγική καταστροφή για τις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν, το Ιράκ ή οποιαδήποτε άλλη γεωπολιτική οπισθοδρόμηση από το Βιετνάμ.

Απελπισία

»Εάν η Ρωσία βρίσκεται στα πρόθυρα της νίκης, οι σύμμαχοι μπορεί να κάνουν κάτι απελπισμένο όπως να στείλουν στρατεύματα στη δυτική Ουκρανία με κάποιο ανθρωπιστικό πρόσχημα.

»Ο Λευκός Οίκος και οι σύμμαχοί του μπορεί να το δικαιολογήσουν ισχυριζόμενοι ότι πρόκειται ν’ αποτρέψουν ρωσικά εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων, ή ό,τι βάζει ο νους σας. Αλλά θα έθεταν το έδαφος για μια άμεση σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις.

»Ή ο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να «ενθαρρύνουν» έντονα την Πολωνία να στείλει στρατεύματα στη δυτική Ουκρανία για ν’ αντιμετωπίσει τους Ρώσους. Οι Πολωνοί θα μπορούσαν να είναι ο επόμενος πληρεξούσιός μας. Παρεμπιπτόντως, η ηγεσία της Πολωνίας μπορεί να είναι ακόμη πιο αντιρωσική από τη δική μας, οπότε αυτό δεν είναι αδύνατο.

»Δεν προβλέπω απαραίτητα τίποτα από τα προηγούμενα σε αυτό το στάδιο, αλλά πρόκειται για πραγματικές πιθανότητες που πρέπει να εξετάσουμε.

»Είναι σίγουρα πιο αληθοφανές από το να κερδίσει η Ουκρανία στον πόλεμο, κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Φαίνεται ότι ακόμη και τα άκρως υπέρ της Ουκρανίας μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να το συνειδητοποιούν.

Προς πυρηνικό πόλεμο

»Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι πώς το χειριζόμαστε. Ομως, τα πολεμικά παιχνίδια, η θεωρία και η ιστορία, όλα δείχνουν την κλιμάκωση που οδηγεί σε πυρηνικό πόλεμο.

»Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τον μοναδικό πυρηνικό πόλεμο της Ιστορίας από τις 6 έως τις 9 Αυγούστου 1945. Μπορεί να πλησιάζουμε σ’ έναν άλλον, αν δεν προσέξουμε. Πολύ λίγοι ακόμα φαίνεται να το αντιλαμβάνονται.

»Δυστυχώς, μπορεί να είναι πολύ αργά όταν θα το κάνουν».

* Ο James G. Rickards είναι αμερικανός δικηγόρος, οικονομολόγος, τραπεζικός επενδυτής, σχολιαστής μέσων ενημέρωσης και συγγραφέας σε θέματα χρηματοοικονομικών και πολύτιμων μετάλλων. Είναι ο συγγραφέας του Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis (2011) και έξι άλλων βιβλίων