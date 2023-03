Η World Athletics θα απαγορεύσει τις τρανς γυναίκες που έχουν περάσει την εφηβεία από τους γυναικείους αγώνες στίβου.

Ο πρόεδρος του κυβερνώντος σώματος, Σεμπάστιαν Κόου, είπε το απόγευμα της Πέμπτης ότι «οι τρανς αθλητές δεν πρέπει να αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών».

Ο Κόου δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Μονακό ότι οι τρανς γυναίκες που πέρασαν μετά την εφηβεία «δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε γυναικείες εκδηλώσεις» από τις 31 Μαρτίου και μετά.

«Όπου η επιστήμη είναι ανεπαρκής για να δικαιολογήσει τη διατήρηση της καταστολής της τεστοστερόνης για τρανς αθλητές, το συμβούλιο συμφώνησε ότι πρέπει να καθοδηγείται από την πρωταρχική μας αρχή, που είναι η προστασία της γυναικείας κατηγορίας», είπε.

«Δεν μπορούμε με κάθε συνείδηση ​​να αφήσουμε τους κανονισμούς μας για τα τρανσέξουαλ όπως ήταν στα πέντε νανογραμμομόρια ανά λίτρο για τουλάχιστον ένα χρόνο όταν δεν ήμασταν σίγουροι για τον αντίκτυπο που θα είχε σε όλους τους κλάδους μας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε περισσότερα και πρέπει να μάθουμε περισσότερα τώρα».

